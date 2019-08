Cinema în Piaţa Sfatului, seară de seară! Sosește la Brașov Caravana Metropolis!

Proiecţiilor vor avea loc în Piaţa Sfatului, între 30 iulie şi 4 august 2019, zilnic, începând cu ora 21:30. Intrarea este liberă.Lungmetrajele care pot fi urmărite în selecția oficială de la Brașov sunt: documentarul „CHIPURI, LOCURI” (R. Agnes Varda), nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun documentar, „CAISĂ” (R. Alexandru Mavrodineanu, proiecție în prezența regizorului), „FAMILIA MEA NEBUNĂ” (R. Dany Boon), „RĂZBOIUL RECE” (R. Pawel Pawlikowski), câștigător al Premiului pentru Cel mai bun regizor la Cannes, nominalizat la 3 premii Oscar și 4 premii BAFTA, „TOATĂ LUMEA ȘTIE”, Regia: Asghar Farhadi, în competiție la Cannes 2018 și „FAVORITA”, Regia: Yorgos Lanthimos, un premiu și 8 nominalizări la Oscar, 3 nominalizări la Globurile de Aur.este cel mai mare cinematograf itinerant din România, membru al rețelei Europa Cinemas, cu un public de peste 400.000 de persoane la cele 7 ediții de până acum. Utilizând echipamente performante, un proiector digital mobil de 18.300 de lumeni și un ecran gonflabil de 120 m², Caravana oferă o calitate a proiecției întâlnită în marile săli de cinema ale lumii. Evenimentul și-a propus încă de la început să apropie publicul larg de filmul european și de filmul de autor, în general., Regia: Agnes Varda, nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun documentarAgnès Varda, una dintre cele mai importante figuri ale Noului Val francez, și fotograful și muralistul JR sunt coregizorii documentarului – road movie „Chipuri, locuri / Faces Places”. Cu toate că aparțin unor generații diferite, Varda (89 de ani) și JR (35 de ani) sunt suflete pereche, împărtășind pasiunea pentru imagini și maniera în care sunt create, prezentate și transmise mai departe.Cei doi călătoresc prin mai multe sate din Franța, în camioneta lui JR transformată în studio foto, întâlnesc localnici, le descoperă poveștile și le transformă portretele în imense fotografii murale. Le expun pe case, hambare, fațade de magazine sau trenuri și scot la iveală umanitatea subiecților și pe cea proprie., Regia: Pawel Pawlikowski, Premiul pentru Cel mai bun regizor la Cannes, nominalizat la 3 premii Oscar şi 4 premii BAFTA, 5 premii şi o nominalizare la EFAÎn timpul Războiului Rece, undeva între Polonia stalinistă, ruinată de cel de-Al Doilea Război Mondial, şi Parisul boem al anilor ’50, un muzician înnebunit după libertate şi o tânără cântăreaţă pătimaşă trăiesc o iubire imposibilă, într-o perioadă istorică imposibilă., Regia: Asghar Farhadi, în competiţie la Cannes 2018„Toată lumea ştie” îi are în rolurile principale pe Penélope Cruz (Laura), Javier Bardem (Paco) şi Ricardo Darín (Alejandro) şi spune povestea Laurei, care călătoreşte împreună cu copiii săi din Buenos Aires către satul natal din Spania, situat pe domeniul unei podgorii spaniole, pentru a fi alături de sora sa la nunta acesteia., Regia: Yorgos Lanthimos, un premiu şi 8 nominalizări la Oscar, 3 nominalizări la Globurile de AurÎnceputul secolului al XVIII-lea. Anglia este în război cu francezii. Cu toate acestea, cursele cu rate şi degustarea de ananas sunt activităţi care prosperă. Fragila regină Anne (Olivia Colman) ocupă tronul, iar prietena ei, Lady Sarah (Rachel Weisz), guvernează ţara în locul ei, în timp ce are grijă de sănătatea şi de caracterul schimbător al Annei. Atunci când Abigail (Emma Stone) soseşte la palat în postura de servitoare, farmecul ei o cucereşte pe Sarah, care o ia sub aripa ei., Regia: Dany BoonValentin D. şi Constance Brandt, un cuplu celebru de arhitecţi şi designeri, se pregătesc pentru deschiderea unei expoziţii personale în prestigiosul Palais de Tokyo din Paris. Valentin ţine ascuns un mare secret, fără de care n-ar fi putut ajunge în lumea exclusivistă a design-ului de lux; este vorba despre originile sale modeste, provinciale., Regia: Alexandru Mavrodineanu, premiat la Gopo şi la Astra pentru Cel mai bun documentar românesc, în 2018Într-o sală de antrenament de la marginea Bucureştiului, un antrenor de box (Dumitru Dobre) aflat la sfârşitul carierei lucrează pentru a transforma un grup de copii din medii defavorizate în următorii campioni de juniori.Format în 2013 cu scopul și dorința de a bucura oamenii, acest grup și-a atins menirea prin participarea la evenimente naționale și internaționale, cu diferite tematici în contexte precum: cultură, sport, urban și cauze umanitare. Au fost onorați să bată tobele pentru unii dintre cei mai mari campioni mondiali ai României: Gabriela Szabo și Ivan Patzaichin.Grupul este înființat de Gabriel Bălașa, muzician și percuționist român, artist plastic şi showman. Bălaşa a fost prezent în cei peste 15 ani petrecuţi până acum în lumea muzicii pe scenele festivalurilor şi teatrelor din ţară şi din străinătate.Experimentat percuţionist, el a avut de-a lungul timpului colaborări cu artişti români din diverse registre (Loredana, Direcţia 5, Adrian Naidin, A.G. Weinberger şi alţii), convins dintotdeauna că muzica este limbajul universal în care putem comunica oricum, fără a ţine cont de graniţe, naţionalitate sau credinţe.