Cinci zile de muzică rock la poalele Cetăţii Râşnov! Începe „Rockstadt Extreme Fest”

Vor urca pe scenele de pe Valea Cetăţii numeroase trupe ale diferitelor ramuri de „metal”, între ele Dimmu Borgir, Accept, Six Feet Under, Paradise Lost, Hypocrisy, Clawfinger, Korpiklaani, Soilwork, Bloodbath, Candlemass, Katatonia, Betraying the martyrs, Mgla, Asphyx, Mortem, Unearth, 1349, Bolzer, Ektomorf, Adept, Walking dead on Brodway, Schammasch, Onslaught, Crystal Lake, Brothers till we die, Sworn Enemy, Sur Austru, Hexis, Hteththemeth, Omega Diatribe, Crimena, Blutrină, Ktera sau Alister Mars.Pentru acces pot fi cumpărate abonamente (pentru toate cele cele patru zile) la preţul de 390 de lei, dar şi bilete pentru fiecare zi în parte, la câte 220 de lei.(începând cu ora 17.00), un concurs pentru şase trupe underground, care se va încheia cu premierea câştigătorilor şi cu două recitaluri ale trupelor Dordeduh şi Bucovina. Preţul unui bilet este de 30 de lei.Prima zi va fi rezervată concertelor oferite de proiectele muzicale „Alone In The Hollow Garden” şi „Aktau Eos”, iar în ziua a doua concertele vor fi susţinute de „ARAC Ensemble” şi „Void Ov Voices”. Durata reprezenţantiilor din fiecare zi va fi de cel mult o oră şi jumătate, din motive ce ţin de protejarea ecosistemului peşterii.Preţul unui bilet costă 1.000 de lei, în acesta intrând şi mai multe beneficii pe care cumpărătorul le are la concertele din cadrul festivalului propriu-zis.Biletele pentru cele trei evenimente pot fi achiziţionate de pe iabilet.ro sau de la faţa locului.