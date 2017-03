Cinci tineri brașoveni și motivele pentru care aleg Uber pentru a se deplasa în siguranță prin oraș

Descriere foto: Uber

Pasagerii Uber sunt oameni foarte diferiți: tineri, părinți, bunici, studenți, antreprenori, artiști, profesioniști, sportivi. Toți sunt însă în mișcare și au în comun dorința de a ajunge confortabil, convenabil și în siguranță la destinație. Serviciul Uber a devenit operațional în Brașov pe 17 noiembrie și, în doar câteva luni, peste 17.000 de brașoveni au ales să folosească aplicația.



Astăzi te invităm să îi descoperi pe unii dintre cei mai activi utilizatori Uber: cinci tineri brașoveni, tot atâtea povești și multe motive pentru care aleg Uber pentru a se deplasa în siguranță prin oraș.



Andrei (31, Project Manager)



Pasionat de călătorii și tehnologie, Andrei Zapodeanu este coordonatorul unei echipe de manageri de proiecte în Ipsos Interactive Services Brașov. A început să folosească Uber pentru că este un serviciu comod și la îndemână.



“Folosesc Uber pentru a mă deplasa indiferent de destinația din oraș. Pornesc aplicația și aleg destinația foarte ușor, primesc din prima estimarea de prețși de timp, iar la sfârșit nu am grija banilor mărunți sau a restului pentru că plata se face direct din aplicație, folosind cardul. Un plus vine și de la serviciul de suport - am avut nevoie să apelez la acesta și situația s-a rezolvat prompt”, ne explică Andrei.



Claudia (21, baby-sitter)



Claudia locuiește în Brașov de doi ani și jumătate, iubește copii și, la doar 21 de ani, este baby-sitter la o familie brașoveană. Tot activitatea de baby-sitter a dus-o în Qatar - Doha, unde a descoperit și serviciul Uber.



“Am mers cu Uber în Doha pentru că nu aveam alt mijloc de transport dacă voiam să ies în oraș. Auzisem și înainte de Uber, dar nu fusesem nevoită să îl folosesc. Este un serviciu simplu și practic: apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine! Am fost cel mai fericit om de pe pâmânt când am auzit că Uber ajunge la Brașov: l-am folosit a doua zi și îl folosesc și astăzi, cu mare încredere. Uber îmi simplifică viața!”, ne spune Claudia.



Valentin (38 ani, programator)



Valentin Diniță lucrează în Brașov ca technical project lead pentru o companie multinațională din industria de software și face parte din majoritatea, care după ce a experimentat Uber, nu a mai ales altceva.



“Pentru mine Uber a venit cu un Business Class la un preț mai mic decât Economy Class. Și nu mă refer aici la calitatea mașinii, ci la toate serviciile mai mult sau mai puțin vizibile. Îmi place Uber pentru că nu trebuie să am bani sau cardul bancar la mine pentru a putea călători; mașinile sunt confortabile și curate; sistemul de rating impune un respect deosebit între client și șofer; eventualele probleme sunt rezolvate rapid și profesional; ai acces la un istoric complet al curselor și poți descărca factura fiscală pentru fiecare dintre ele; Ofertele speciale în momentele importante denotă o atenție și un respect deosebit față de clienți. Fetița mea de 6 ani, Evelyn Anastasia, a devenit și ea fană Uber după ce am călătorit prima oară împreună!”, povestește Valentin.



Alexandra (30, Manager Resurse Umane)



Alexandra Tureschi are 30 de ani și este Manager Resurse Umane în cadrul Arvato Services România. A locuit multă vreme în București și a revenit în Brașov recent, alături de familia sa. S-a bucurat când a auzit că serviciul Uber devine disponibil și pe piața din Brașov și crede că vestea a venit la momentul ideal.



“Folosesc Uber pentru rapiditate, siguranță și condiții foarte bune de transport în oraș, pentru simplitatea plății (sunt printre persoanele care nu au de obicei cash), dar și a aplicației, care funcționează mereu fără probleme. Am câteva trasee preferate: dimineața către creșa fetiței, Croitoria de Cafea, și apoi biroul din Brașov Business Park. În weekend folosim Uber pentru a ajunge în centrul orașului, fără să ne încurce lipsa locurilor de parcare. Am avut parte numai de experiențe plăcute în călătoriile cu Uber!”, ne povestește Alexandra.



Alexandru (29, angajat în retail)



Alexandru Robu are 29 de ani și a locuit în România până în 2012, când s-a mutat în Kuweit, unde lucrează în retail pentru un brand din Anglia. Vine însă des acasă din cauza unor probleme de sănătate și a unei operații efectuate recent. De fiecare dată, alege Uber pentru a se deplasa confortabil și în siguranță prin oraș. Îi plac tehnologiile care îmbunătățesc calitatea vieții și, ca urmare, a călătorit cu Uber și în Brașov, încă din prima zi în care serviciul a fost introdus.



“Merg cu Uber pentru că este simplu, eficient, rapid și pot plăti folosind cardul meu bancar, direct din aplicație, fără să am nevoie de numerar! Uber m-a ajutat să ajung la doctor pentru control: m-am deplasat mai ușor în mașinile spațioase, curate, care mi-au oferit un confort sporit. Datorita Uber am ajuns la bunicii mei la timp, la notar cu 5 minute înainte de a se închide, la întâlnirile în oraș cu prietenii. Cu Uber ajung mereu la destinație, la timp și fără surprize neplăcute!”, ne-a povestit Alex.



Următoarea poveste poate fi a ta: dacă nu ai încercat serviciul până acum, fă-ți cont pe Uber.com/App, introdu codul promoțional Brasov și prima ta cursă este gratuită, în limita a 30 de lei.



Despre Uber



Misiunea Uber este să facă transportul în mediul urban la fel de accesibil ca apa curentă - peste tot, pentru toata lumea. Compania Uber a fost fondată în 2009 în Statele Unite ale Americii, cu scopul a rezolva o problema simplă - cum poți comanda o cursă la atingerea unui buton. Opt ani și câteva miliarde de curse mai tarziu, Uber își propune să rezolve o provocare și mai mare: reducerea poluării și a aglomerației urbane, aducând mai mulți oameni în mai puține mașini. Din februarie 2015, Uber este şi în România, în Bucureşti și, din 2016 și la Cluj, Brașov și Timișoara.