CFR închiriază Gara Brașov. Chiriașul trebuie să investească 4,3 milioane de euro

CFR închiriază Gara Brașov, iar chiriașul va trebui să investească o sumă de 4,3 milioane de euro în reamenajări, respectiv în modernizarea spațiului.



Închirierea se va face pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire încă cinci ani, iar în conformitate cu un anunț al companiei feroviare, prețul de închiriere pleacă de la suma de 31,23 lei/mp/lună, fără TVA, pentru o suprafață de 3.780,56 mp destinată activităților comerciale și prestărilor de servicii și de la 21 lei/mp/lună pentru spațiul de 102,83 mp destinat vânzării de bilete și informării călătorilor.



„Investiția se amortizează pe perioada duratei de închiriere a suprafețelor închiriate, iar la expirarea contractului va fi predată CNCFR, fără plată. În vederea participării la licitație este necesară achiziționarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți, unde se regăsesc criteriile de selecție a ofertanților, valoarea taxelor ce trebuie achitate. Instrucțiunile pentru ofertanți și caietul de sarcini se pot procura de la sediul Sucursalei Regionala CF Brașov – Sivizia Comercială – Serviciul Valorificare Active”, se precizează în anunțul de licitație.



Licitația propriu-zisă va avea loc la data de 6 februarie la sediul Regionalei Brașov. Documentele de participare la licitație trebuiesc depuse până în data de 30 ianuarie 2020, ora 15.00, la Registratura Regionalei.





Primăria Braşov este invitată să liciteze și ea pentru Gara Braşov



Deocamdată, propunerea Primăriei Brașov de a prelua Gara în administrare este tot la stadiul de analiză, subiectul urmând să fie dezbătut în Consiliul de Administrație al CN CFR, unde și Ministerul Transporturilor are un membru, situația fiind discutată de primarul George Scripcaru cu ministrul Lucian Bode. Primăria a conturat chiar și un concept de modernizare a obiectivului, tot pe principiul de extindere a activităților economice în incintă, dar și de a crește facilitățile oferite călătorilor în spațiile de așteptare și de achiziție a biletelor de călătorie.



Sucursala Regionala de Cai Ferate Braşov a lansat recent o licitaţie pentru închirierea spaţiilor comerciale, dar şi a spaţiilor pentru vânzare de bilete şi pentru biroul de informaţii din incinta Gării CFR Braşov.



Conform anunţului postat pe site-ul CFR SA, spaţiile comerciale care vor fi scoase la licitaţie au o suprafaţă totală de 3.780,56 mp (fiind incluse şi cele amplasate în cele două corpuri lipite de clădirea principală, unul spre autogară, iar celălalt spre strada 13 Decembrie), iar preţul de pornire va fi de 31,23 lei/mp/lună, fără TVA. În ceea ce priveşte spaţiile pentru vânzarea biletelor, suprafaţa totală a acestora este de 102,83 mp, iar preţul de închiriere este fix, respectiv 21 de lei/mp/lună.



Ofertanţii interesaţi să închirieze spaţiile comerciale vor putea depune ofertele până la data de 6 februarie 2020, dar trebuie să ţină cont şi de faptul că, pe lângă chiria lunară, vor trebui să investească în modernizarea gării.





Directorul CFR Braşov, Ioan Pintea: „Se licitează doar spaţiile interioare, exteriorul va fi modernizat de CFR”



Practic, potrivit directorului Regionalei de Căi Ferate Braşov, Ioan Pintea, participanţii la această licitaţie vor trebui să modernizeze gara potrivit unui concept realizat de un consultant contractat de regională şi prezentat în luna noiembrie a anului trecut într-o şedinţă a Consiliului Local Braşov.



„Potrivit conceptului de modernizare prezentat în Consiliul Local Braşov, valoarea lucrărilor de modernizare este de aproximativ 4,3 milioane de euro. La această licitaţie se poate înscrie chiar şi Primăria Braşov, care şi-a exprimat de mai multe ori intenţia de a se implica în modernizarea gării”, a declarat Ioan Pintea. Totodată, acesta a explicat că darea în administrare cu titlu gratuit a spaţiului către municipalitatea braşoveană nu era posibilă, având în vedere că în acest imobil se desfăşoară activităţi generatoare de venituri.



Acesta a precizat că licitaţia pentru închirierea spaţiilor comerciale din Gară face parte din strategia CFR de modernizare a staţiei de călători, iar investiţiile sunt destul de mari şi greu de suportat numai din bugetul CFR.



Totuşi, acesta a amintit şi de faptul că, din bugetul propriu, CFR SA va realiza lucrări la zonele exterioare ale gării, mai exact a zonei cuprinse între oficiul poştal şi pasajul de la strada 13 Decembrie. „Totodată, prin proiectul cu finanţare europeană, ce prevede modernizarea tronsonului de cale ferată Braşov – Sighişoara, se vor moderniza peroanele, liniile de cale ferată şi echipamentele ce asigură circulaţia trenurilor”, a mai spus Ioan Pintea.





Primarul George Scripcaru: „Vom vedea dacă, potrivit legislaţiei, putem face acest lucru”



De cealaltă parte, primarul Braşovului, George Scripcaru, a confirmat ieri că municipalitatea braşoveană a primit invitaţia de a se înscrie la licitaţie, având în vedere interesul manifestat de municipalitatea pentru modernizarea gării. „Noi nu am făcut o solicitare de închiriere a gării, ci am venit cu un concept de modernizare a gării. Dar, din punctul meu de vedere este bine că s-a demarat această licitaţie, pentru că este un semnal că eforturile noastre nu au rămas fără ecou. Este bine că CFR s-a gândit la o modalitate de a transpune proiectul de modernizare prezentat de noi. De altfel, în ultimele două luni am avut mai multe discuţii pe această temă cu ministrul Transporturilor. Vom vedea dacă, potrivit legislaţiei, putem face acest lucru. Este nevoie de o hotărâre de Consiliu Local, de bugetare, de o formulă de închiriere. Dacă vor fi şi alţi ofertanţi, cu atât mai bine, pentru că se va putea schimba situaţia actuală de la Gara Braşov”, a declarat primarul Brașovului.





Conform conceptului prezentat în timpul şedinţei de plen a Consiliului Local, interiorul Gării Braşov ar urma să se schimbe radical. Astfel, casele de bilete ar urma să se mute la etaj, într-o zonă care acum nu este folosită, iar la parter sunt proiectate spaţii comerciale. De altfel, şi la primul etaj sunt propuse unităţi de alimentaţie publică, iar o parte a peronului 1 ar urma să fie ocupat de terase.



Pentru persoanele cu mobilitate redusă este proiectat un lift, dar şi scări rulante.



În ceea ce priveşte fluxul de călători, aceştia ar urma să ajungă la peroane fără a mai folosi porţiunea din tunelul subteran cu ieşire de la salonul principal, ci ar putea coborî în pe la peronul 1.



Acest concept, inclusiv în ceea ce priveşte fluxurile de călători, este inspirat din modelul gării din localitatea poloneză Cracovia.