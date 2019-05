„Cerbul de Aur” se va organiza şi în acest an în Piaţa Sfatului

Descriere foto: Festivalului „Cerbul de Aur” se va desfăşura în perioada 23 - 25 august 2019, însă SRTv a solicitat rezervarea Pieţei Sfatului în perioada 10 - 31 august 2019; Sursa: bzb.ro



TVR va ocupa piaţa în perioada 10 - 31 august 2019. Festivalul va avea un buget minim de 7,6 milioane lei



Primăria Braşov, Societatea Română de Televiziune (SRTv) şi Consiliul Judeţean Braşov vor semna un acord de asociere privind organizarea ediţiei din acest an a Cerbului de Aur, după ce acest document va fi votat de aleşii locali braşoveni, atât în Consiliul Local, cât și în Consiliul Județean.



Dacă luna trecută se discuta şi despre posibilitatea ca evenimentul să se desfăşoare la Arenele Ţiriac de sub Tâmpa, în cele din urmă, Primăria și TVR au decis că festivalul trebuie să se desfăşoare în locul tradiţional, adică în Piaţa Sfatului.



În textul acordului se arată că ediţia din acest an a Festivalului „Cerbul de Aur” se va desfăşura în perioada 23 - 25 august 2019, însă SRTv a solicitat rezervarea Pieţei Sfatului în perioada 10 - 31 august 2019.



Ce asigură TVR:



Conform protocolului, în calitate de organizator SRTv va avea ca principale obligaţii „stabilirea programului şi a concepţiei festivalului, selecţionarea participanţilor şi încheierea contractelor cu vedetele care vor susţine recitaluri, plata acestor vedete pentru recitalurile susţinute precum și asigurarea tuturor condițiilor tehnice desfășurării programului artistic la un înalt nivel calitativ și pentru transmiterea acestuia pe postul național de televiziune”. Anul acesta, pentru organizarea „Cerbului de Aur”, SRTv are bugetată suma de 5,8 milioane de lei.



Ce obligaţii are Primăria Braşov:



Municipiul Braşov va suporta o parte a costurile aferente cazării persoanelor oficiale prezente la festival, conform listei transmise de SRTv. Tot municipalitatea braşoveană va suporta costurile acţiunilor de protocol, va asigura alimentarea cu energie electrică, va asigura ordinea şi liniştea publică şi va permite accesul autovehiculelor implicate în organizarea evenimentului în municipiul Braşov şi în Piaţa Sfatului. Nu în ultimul rând, Primăria Braşov va acorda şi un premiu special, în valoare de 2.500 euro.



În bugetul municipiului pe anul 2019, pentru asigurarea cheltuielilor ce-i revin, municipalitatea braşoveană a prevăzut suma de 1,3 milioane lei.



Consiliul Judeţean Braşov va cotiza cu 550.000 lei



Acordul de asociere va fi supus aprobării şi în şedinţa de plen de joi a Consiliului Judeţean Braşov. În proiectul de hotărâre se arată că administraţia judeţeană va contribui la organizarea evenimentului cu suma de 550.000 lei. Din aceşti bani, Consiliul Judeţean Braşov va acoperi o parte a costurilor de cazare şi va acorda un premiu special, în valoare de 2.500 de euro.



Practic, numai din cele trei surse de finanţare, respectiv SRTv, Municipiul Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, Festivalul Cerbul de Aur va benefica de un buget de 7,6 milioane de lei, însă, cel mai probabil, suma va creşte, pentru că vor fi atrase şi sponsorizări.