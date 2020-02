Cerbul de Aur, ediţia 20 în 2020



Primăria Braşov şi-a anunţat intenţia ca şi în acest an să se implice în organizarea Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, care, în 2020 va ajunge la a XX-a ediţie.



De altfel, bugetul local al Braşovului din acest an, municipalitatea braşoveană a prevăzut o poziţie pentru asigurarea co-finanţării pentru acest eveniment, iar în perioada următoare se vor purta discuţii cu organizatorul principal, respectiv Televiziunea Română.



„În ciuda unor critici, cred că acest eveniment trebuie organizat şi anul acesta. Festivalul reprezintă o modalitate de promovare a municipiului şi judeţului Braşov şi cred că trebuie să fructificăm această oportunitate”, a argumentat primarul Braşovului, George Scripcaru.



Consiliul Județean Brașov va da și anul acesta bani pentru Cerbul de Aur.



Evenimentul se va desfășura tot în Piața Sfatului, dar perioada nu a fost stabilită!



A 20-a ediție a Festivalului Internațional Cerbul de Aur va beneficia și în acest an de finanțare de la Consiliul Județean Brașov. În acest sens, în ședința de plen de marţi, aleșii județeni au aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Județul Braşov, Municipiul Braşov şi Societatea Română de Televiziune (SRTv) și alocarea sumei de 550.000 lei cu care Județul Braşov urmează să participe la organizarea evenimentului.



Suma amintită este egală cu cea alocată de administrația județeană brașoveană pentru edițiile din anii 2018 și 2019.



Conform actului normativ aprobat de aleșii județeni, suma de 550.000 de lei va fi folosită pentru a se acoperi un premiu al Județului Braşov oferit în cadrul concursului, în valoare netă de 2.500 euro, precum şi acoperirea cheltuielilor de cazare pentru participanții la Festival, conform nominalizărilor făcute de SRTv.



Perioada de desfășurare a festivalului nu a fost stabilită, însă, potrivit acordului de parteneriat transmis de SRTv, evenimentul se va desfășura tot în Piața Sfatului, pentru care organizatorul nu va plăti taxă de ocupare a domeniului public.