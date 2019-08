Cerbul de Aur 2019 a plecat în Italia

Descriere foto: Marele trofeu al concursului de interpretare internaţional din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2019, organizat la Braşov a fost câştigat de cântăreaţa italiană Eliza Gaiotto; Sursa: evz.ro



Câştigătoarea marelui trofeu a fost Eliza G. Juriul a avut nevoie de multe ore de deliberare



Marele trofeu al concursului de interpretare internaţional din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2019, organizat la Braşov a fost câştigat de cântăreaţa italiană Eliza Gaiotto.



Juriul a decis sâmbătă laureaţii Festivalului Cerbul de Aur 2019. Eliza G este marea câştigătoare a celei de-a XIX-a ediţii a Cerbului de Aur. Artista a interpretat, în concurs, piesele „Creioane colorate” (Feli) şi „Altro che favole”. Pe lângă trofeu, ea a primit şi un premiu în valoare de 25.000 euro.



Marele trofeu a plecat în Italia, iar premiul a fost înmânat în seara de gală a festivalului, de ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Daniel Breaz.



Eliza G a devenit cunoscută pe plan internaţional după lansarea primului ei single „Summer lie”, în anul 2009



Al doilea single de succes a fost „Love is unbound”, iar piesa „The way”, mixată în studioul lui David Guetta din Paris, a fost bestseller în Europa, cu peste 10.000 de exemplare în pre-sale. Videoclipul oficial a atins peste 2 milioane de vizionări.



A participat la numeroase concursuri de gen. Cel mai recent a fost în aprilie, în concursul TV „The Voice Italy” și a ajuns până la semifinale, unde a cântat „Altro che favole”, primul său single în italiană, lansat de Universal Music.



La Festivalul Cerbul de Aur 2019, Eliza G a concurat cu piesa românească „Creioane colorate” (Feli). Marele trofeu Cerbul de Aur 2019 a fost însoţit de un cec în valoare de 25.000 de euro.



Premianţii ediţiei 2019 a Festivalului Cerbul de Aur:



Premiul I, în valoare de 15.000 de euro, a fost primit de austriaca Sara De Blue, care a concurat cu piesa românească „Ce are ea” (Delia).



Premiul al II-lea, în valoare de 10.000 de euro, i-a fost atribuit lui Ralfs Eilands, din Letonia, care a interpretat în concurs piesa românească „Apa” (Loredana).



Premiul al III-lea, în valoare de 5.000 de euro, i-a revenit cântăreţei Monika Marija, din Lituania, care a concurat cu melodia „Mă ucide ea” (Mihail).



Premiul publicului, în valoare de 2.500 de euro, i-a fost acordat lui Florin Răduţă, care a interpretat în concurs piesa românească „Dragostea rămâne” (Andra).



Premiul presei acreditate la festival, în valoare tot de 2.500 de euro, i-a revenit Syuzannei Melqonyan, din Armenia. Aceasta a interpretat în concurs piesa românească „Pe aripi de vânt” (Delia).



De asemenea, premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti, în valoare de 2.500 de euro, a fost atribuit cântăreţului australian Alfie Arcuri, care a concurat cu hitul lui Smiley „Acasă”.



Concursul de interpretare internaţional a avut 12 finalişti: Tamara (Georgia), Ralfs Eilands (Letonia), Veronica Liberati (Italia), Florin Raduta (România), Anna Odobescu (Moldova), Alfie Arcuri (Australia), Renate (România), Cynthia Verazie (Cipru), Eliza G (Italia), Syuzanna Melqonyan (Armenia), Monika Marija (Lituania) și Sara De Blue (Austria).



Loredana, Vasile Şirli, care a compus timp de 28 de ani muzică originală pentru Disneyland Paris, celebrul Ricky Dandel, artista belgiano-franceză Victor Laszlo şi cantautorul italian Erminio Sinni au fost membrii juriului care a decis câştigătorii Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur” 2019.



„Stabilirea câştigătorului festivalului nu a fost uşoară. A fost o dezbatere intensă între membrii juriului. Discuţiile s-au încheiat în zori, când juriul a stabilit câştigătorul şi şi-a asumat decizia”, a declarat preşedintele director al TVR, Doina Gradea.



„Sunt foarte fericită şi este o mare onoare pentru mine să primesc Trofeul Cerbul de Aur. Mă bucur că mă aflu aici, în ţara voastră frumoasă şi a fost o mândrie să cânt în limba română”, a declarat artista Eliza G, după ce a primit premiul.



Înainte de a acorda marele trofeu, ministrul Culturii a declarat că Cerbul de Aur a devenit un brand de ţară pentru România. De asemenea, i-a felicitat pe toţi cei care au organizat evenimentul. „Faptul că anul trecut, după o pauză de nouă ani a fost reînviată acest festival este un lucru extraordinar. Am venit la Braşov din respect pentru artiştii care ne-au încântat în aceste zile. Am un deosebit respect pentru toţi concurenţii şi ţin să îi felicit pe cei care au susţinut recitalurile”, a afirmat Daniel Breaz.