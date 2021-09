Centrul Muzical al Universității Transilvania din Brașov marchează deschiderea celei de-a opta Stagiuni de concerte, 2021-2022, printr-un eveniment de mare excepție

Repertoriul propus prezintă o selecție din piesele născute în perioada interbelică, făcute celebre de Louis Armstrong, Miles Davis, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, dar amintesc și de cronicarul Gheorghe Ionescu (Gion) sau de îndrăgitul Jean Moscopol, eternul amorez al Bucureștiului interbelic.







Piese precum “It’s a sin to tell a lie”, “Four”, “What a little moonlight can do”, sau “Stars fell on Alabama” vor sta în același rând cu piese precum “Inima-i un telefon”.







Surpriza concertului o constituie o piesă interbelică într-o limbă puțin vorbită, sinti. Concertul va evoca contextul în care societatea interbelică se adună pentru reuniuni de conjunctură, un stereotip istoric pe care brașovenii sunt invitați să îl celebreze împreună cu organizatorii.







Concertul va putea fi urmărit pe pagina web a Universității Transilvania din Brașov sau pe pagina Facebook a Centrului Muzical în data de 4 octombrie 2021, începând cu ora 18:00.