Cele mai loiale zodii în dragoste! Ele îţi sunt alături, ”la bine şi la rău”, pe viaţă. Racii, familiştii horoscopului

În dragoste, aceste zodii se remarcă prin fidelitate, loialitate şi capacitatea de a fi alături persoanei iubite “la bine şi la rău”. Printre ele, zodia Rac, cea care este o familistă prin definiţie. Dacă ai acasă un Rac, ai grijă de el ca de ochii din cap. Nici Taurii nu sunt de neglijat.



Horoscop dragoste. Taurii vor căuta mereu relaţii stabile şi luptă pentru demonstra asta în fiecare zi. Jurămintele sunt literă de lege pentru ei. Adoră să aibă o căsnicie trainică, motiv pentru care îşi aleg cu mare atenţie partenerul cu care pornesc la drum. Dacă ai un Taur în viaţa ta, bazează-te pe el! Nativii Taur sunt printre cei mai stabili şi mai fideli din tot zodiacul. Ajung să se îndrăgostească foarte greu, dar când o fac, va fi pentru totdeauna. Odatǎ siguri cǎ sunt alături de persoana potrivitǎ, sunt foarte devotaţi şi cer acelaşi lucru în schimb. Pentru ceea ce cred şi iubesc sunt în stare să facă mari compromisuri.



Horocop dragoste Rac

Horoscop dragoste. Racii sunt familişti prin definiţie. Ei nu abandonează corabia atunci când e pe cale să se scufunde, ci vor rămâne acolo cu preţul suprem. Nativii zodiei Rac nu trădează şi nu fac promisiuni deşarte în relaţie. Fidelitatea rămâne printre punctele lor forte. Se spune despre Raci cǎ sunt duri în exterior şi sensibili în interior. Şi chiar aşa este. Le este teamă că ar putea fi rǎniţi încât deseori se închi în ei sau dispar când te aştepţi mai puţin. Racul are nevoie de încredere şi de atenţie şi este foarte prudent când îşi dǎruieşte inima. Se ataşează în timp, dar se poate îndrǎgosti pentru totdeauna. Este genul care chiar şi dupǎ o despǎrţire, pǎstrează legǎtura cu acea persoanǎ şi îi reţine şi ziua de naştere. La rândul său, nativul Rac nu va suporta sǎ fie înşelat şi nici mǎcar sǎ i se stârneascǎ gelozia. Asta îl poate rǎni profund şi îndepǎrta.

Horocop dragoste Fecioară

Horoscop dragoste. Fecioarele au nevoie de stabilitate în viaţă, de aceea, plătesc la rândul lor cu aceeaşi monedă, în toate domeniile vieţii. Fecioara este cea mai altruistă si cea mai capabilă sa se pună în slujba semenilor. Ştie mai bine ca oricine să fie permisiva şi crede cu tărie ca viaţa fără concesii nu există în realitate. Fiind semn de pǎmânt, Fecioara este foarte practicǎ, iar caliatea mutabilǎ a semnului o face, de asemenea, foarte flexibilǎ şi plinǎ de resurse. Fecioara caută perfecţiunea în toate, astfel cǎ, atunci când se ocupă de ceva, nu abandonează până când nu are certitudinea lucrului bine fǎcut. În dragoste, Fecioara oferă tot partenerului: afecţiune, fidelitate, muncă.



Horocop dragoste Balanţă

Balanţa nu dă bir cu fugiţii la prima greutate, ci dimpotrivă, obstacolele o determină să lupte şi mult pentru ceea ce i se cuvine. Aşteaptă aceleaşi lucruri de la partener, de aceea îl va alege cu grijă şi ”până la adânci bătrâneţi”. Nimeni nu ştie mai bine decât acest semn zodiacal, sǎ compare, sǎ cântǎreascǎ, sǎ analizeze o problemǎ din mai multe puncte de vedere, pânǎ la decizia finală. De aceea, lângă un astfel de nativ nu poţi decât să te simţi pe veci în siguranţă!

Horocop dragoste Capricorn

Horoscop dragoste. Cea din urmă zodie este poate cea mai dedicată şi mai altruistă zodie din câte există. Practic, nativul acestei zodii trăieşte, respiră pentru fiinţa iubită şi face tot posibilul să salveze o relaţie. De altfel, Capricornul este stabil, asumat, şi chiar dacă simte că nu ia decizii potrivite, trăieşte cu ele, îşi duce „crucea” până la final. Capricornii nu pot sta liniştiţi atunci când un apropiat este în probleme, ci se oferă cu totul, ca să fie bine. Capricornul este extrem de devotat şi este în stare de mari sacrificii pentru relaţia lui şi pentru familie. Nu agreeazǎ frivolitatea, ci vrea seriozitate. Partenerul ideal pentru un Capricorn este persoana care ştie ce vrea, care are scopuri precise şi ambiţia de a le atinge. Capricornul nu este neapărat adeptul vorbelor, al declaraţiilor siropoase, ”te iubesc-urilor” spuse dimineaţa, la amiază şi seara, ci este adeptul faptelor, al demonstraţiilor de dragoste, infinit mai importante.