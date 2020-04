Cele mai ieftine modele de Smart TV

Vrei să îți achiziționezi un Smart TV, dar nu vrei să dai o avere pe el? Dacă bugetul tău este restrâns, în acest articol ți-am pregătit câteva modele de Smart TV care au un preț mai mic. Deși nu sunt la fel de performante precum modelele de peste 5000 de lei, sunt televizoare Smart foarte bune.



Să vedem care sunt modelele ieftine de Smart TV:



1. Televizor LED Smart Sharp- LC-32HI5332E



Unul dintre cele mai ieftine Smart TV este acesta de la Sharp, il gasiti pe emag.ro. Este un televizor cu ecran LED, cu diagonala de 81 de cm. Prezintă sistem de operare Linux. Smart TV-ul Sharp este simplu, dar destul de performant pentru prețul de 700 de lei.



Vine cu aplicații de video streaming, precum Netflix și Youtube preinstalate, deci nu trebuie să le mai descarci tu după ce îl comanzi. Are chiar și opțiunea de screen mirroring pentru telefon dacă vrei să prezinți poze sau filmulețe direct pe televizor.



Un dezavantaj al acestui televizor este faptul că nu se deschide rapid. Astfel, utilizatorii s-au plâns de faptul că durează până la 1 minut să se aprindă televizorul. De asemenea, multe aplicații nu rulează cum trebuie pe acest Smart TV.



2. Televizor Smart LED Tesla - 32T319BHS



Un Smart TV similar este cel produs de Tesla. La fel ca modelul prezentat anterior, televizorul are o diagonală de 81 de cm. De asemenea, acest Smart TV are aplicațiile YouTube și Netflix preinstalate pentru a te bucura de serialele favorite imediat ce ai primit televizorul.



Prețul televizorului Tesla este de 650 de lei. Din păcate, mai mulți utilizatori s-au plâns de faptul că televizorul funcționează destul de greu, mai ales când vine vorba despre aplicațiile instalate. Tinde să se blocheze des, conexiunea la internet nu este foarte bună și astfel iese din aplicație sau nu pornește serialul pe care l-ai selectat.



Și acest televizor are funcție de screen mirroring pentru telefon și sistem de operare Linux.



3. Televizor LED Smart Star-Light- 32DM6600



Cel de-al treilea televizor de pe lista noastră este de la Star-Light. Este un televizor Smart ieftin, putând fi achiziționat la prețul de doar 600 de lei. Desigur, performanțele televizorului sunt destul de slabe.



Și acest model are diagonală de 81 de cm și claritate a imaginii HD. În ceea ce privește aplicațiile, la fel ca modele anterioare, prezintă Netflix și YouTube preinstalate. Televizorul are o capacitate de stocare de 4 GB, ceea ce poate fi prea puțin dacă instalezi mai multe aplicații.



Smart TV-ul face parte din clasa energetică A. Acest lucru înseamnă că va avea un consum mediu de energie, deci nu îți va crește prea mult factura la electricitate.



4. Televizor LED Smart Philips - 43PUS6504/12



Un televizor foarte performant, având în vedere prețul destul de scăzut. La doar 1300 de lei poți achiziționa acest Smart TV de la Philips. Acest televizor are rezoluție a imaginii 4K Ultra HD, una dintre cele mai bune de pe piață.



Televizorul are screen mirroring, ca să poți să prezinți pozele sau videouri de pe telefon, direct pe TV. Screen mirroring este disponibil doar pe Android, nu și pe iOS. De asemenea, acest Smart TV are diagonala mai mare, de 108 cm. Astfel, poți să urmărești filmele și serialele preferate.



Sistemul de operare Saphi nu este cel mai performant, însă nu vei avea parte de blocări în timpul serialului. Pe acest televizor poți descărca mai multe aplicații, atât de video streaming precum Netflix și YouTube sau jocuri.



Pentru acest preț, televizorul Philips este foarte bun, potrivit pentru persoanele care doresc să vadă serialele și filmele favorite pe diferite aplicații, nu doar pe canalele TV.



5. Televizor LED Smart Samsung - 43RU7102



Ultimul model de Smart TV de pe lista noastră este unul de la Samsung. Este cel mai performant televizor de pe lista noastră, dar nu și cel mai ieftin. Acest televizor este disponibil la prețul de 1500 de lei. Sistemul de operare este Tizen, unul bun, având în vedere prețul de achiziție.



Acest televizor prezintă tehnologia de screen mirroring, atât pe Android, cât și pe iOS. Astfel, îți poți prezenta pozele sau filmulețele din vacanță direct pe televizor.



Smart TV-ul vine cu mai multe aplicații de video streaming preinstalate, precum Netflix, YouTube și HBO GO. Odată ce îți este livrat sau ce l-ai adus acasă, poți să îl conectezi la internet și să urmărești serialele și filmele preferate.



Și acest televizor are o diagonală de 108 cm. Majoritate utilizatorilor sunt mulțumiți de acest model, singurul dezavantaj pare a fi telecomanda care nu are un design intuitiv.



Acestea sunt 5 modele ieftine de Smart TV pe care le poți achiziționa. Chiar daca primele trei modele nu sunt televizoare foarte performante, totusi se remarca prin pretul lor scazut. În schimb, ultimele 2 modele sunt potrivite pentru cei care își doresc să aibă parte de toate beneficiile unui Smart TV. Tu ce model de Smart TV alegi?