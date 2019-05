Cele mai frumoase grădini din Brașov, premiate

Descriere foto: Primul set de unelte pentru grădinărit a fost înmânat, vineri, de primarul Braşovului, George Scripcaru, Asociaţiei de Proprietari EMS 135, de pe str. Lucernei nr. 1, pentru grădinile din jurul blocurilor situate pe străzile Bobului, Lucernei, Trifoiului, Spicului din cartierul Bartolomeu. Următoarea grădină premiată, este situată pe str. Independenţei, nr. 82



După o perioadă destul de lungă de deliberare, reprezentanţii Primăriei Braşov şi cei ai operatorilor de salubritate au stabilit câştigătorii premiilor din cadrul campaniei „Cea mai frumoasă grădină din cartierul tău”, adresată locuitorilor municipiului care s-au implicat în amenajarea spaţiilor verzi de pe domeniul public.



De vineri a început şi acordarea premiilor.



Primul set de unelte pentru grădinărit a fost înmânat, vineri, 10 mai 2019, la ora 10.00, de primarul Braşovului, George Scripcaru, Asociaţiei de Proprietari EMS 135, de pe str. Lucernei nr. 1, pentru grădinile din jurul blocurilor situate pe străzile Bobului, Lucernei, Trifoiului, Spicului din cartierul Bartolomeu.



Înmânarea premiilor pentru următoarele grădini a avut loc la startul acestei săptămâni, astăzi, luni, 13 mai 2019, cu începere de la ora 10.00.



Primarul George Scripcaru a acordat astăzi, 13 mai, alte trei premii în cadrul proiectului ,,Cea mai frumoasă grădină din cartierul meu”, în cartierele Tractorul și Triaj.



Premiile au fost oferite lui Radu Mircescu, Str. Independenței nr. 82 bl. 254, Floricăi Stoica și Eugeniei Tivca, care îngrijesc două grădini ale blocului 503 de pe str. 1 Decembrie 1918, și lui Aurel Irimia, Str. Filiași nr. 3 bl. 8.



„Nu am nici studii de specialitate, nu lucrez nici la spații verzi, totul a fost de plăcere și nu am studii speciale. Vin de la țară și probabil că de acolo se trage această plăcere de a lucra în grădină. Grădina este începută de acum 12 ani, achizițiile au fost făcute în timp, investiția este foarte mare, dar oamenii din cartier și vecinii se bucură să o vadă așa“, a spus Radu Mircescu, cel care se îngrijește de grădina din str. Independenței nr. 82.



„Cred că este cu adevărat cea mai frumoasă grădină din cartierul Tractorul și merită apreciată cu atât mai mult cu cât cel care a amenajat-o nu este un specialist. De aceea am decis să o premiem, la fel ca și în alte cartiere. Sculele de grădină care sunt oferite drept premiu sunt utile pe toată perioada anului și vrem să dăm exemplu și altor persoane sau asociații de proprietari care să facă la fel și să încerce să-și amenajeze spațiile verzi din fața blocului”, a spus George Scripcaru, primarul Brașovului.





Dealtfel, „pe parcursul acestei săptămâni vor fi înmânate toate premiile”, a anunţat Primăria Braşov.



Premiul constă într-un „pachet gospodăresc” care conţine o foarfecă pentru gradină, o săpăligă, o săpăligă dublă, greblă, lopată, cazma, stropitoare, roabă de 100 de litri, două perechi de mănuşi de grădină, valoarea totală a ustensilelor fiind de 828 lei.



Prin această campanie se acordă câte un premiu pentru fiecare cartier al Braşovului.



Deoarece proiectul ,,Cea mai frumoasă grădină din cartierul meu” a fost întâmpinat cu entuziasm de brașoveni, se pare că vor exista ediții și în anii urmatori.