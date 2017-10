Cele mai cool boxe portabile cu Bluetooth, numai pe GadgetWorld.ro

Muzica e cel mai usor mod de a te relaxa sau, dimpotriva, de a prinde energie. Pe unii dintre noi muzica ii ajuta chiar si sa se concentreze asupra unei activitati intelectuale, nu doar fizice.Astfel, putem asculta muzica atunci cand suntem la birou sau atunci cand facem sport, acasa sau in masina, in vacanta sau la picnic. Si, mai ales, muzica ne binedispune atunci cand suntem cu prietenii, fiind esentiala in cazul unei petreceri. Tot ce ai nevoie pentru astfel de momente cool e un smartphone cu muzica preferata si o boxa portabila cu Bluetooth de la GadgetWorld pe care sa o conectezi la libraria ta muzicala.Boxele portabile, un fenomen la modaBoxele portabile reprezinta unul dintre cele mai la moda gadgeturi actuale, un fenomen in continua dezvoltare, boxa waterproof fiind una dintre cele mai noi aparitii in materie de boxe portabile . Indiferent de model, boxele portabile se conecteaza la smartphone prin Bluetooth, oferind un sunet mult mai clar si puternic decat cel emis de difuzorul audio al telefonului.Astfel, boxele portabile cu Bluetooth sunt perfecte la birou sau acasa, la o iesire in aer liber sau la petreceri, fiind mult mai practice si de actualitate comparativ cu boxele clasice, cu fir. Pe GadgetWorld.ro gasesti cele mai cool boxe portabile. Poti alege din peste 10 modele de boxe portabile cu bluetooth, de diferite forme si culori, inclusiv boxe rezistente la apa.Cool! Boxe portabile waterproofIa-ti muzica preferata cu tine oriunde! O boxa portabila cu Bluetooth rezistenta la apa e ideala pentru momentele de relaxare in cada, dupa o zi epuizanta de munca, sau pentru o petrecere la piscina cu prietenii. GadgetWorld iti propune o astfel de boxa pentru a te bucura de muzica ta preferata chiar si atunci cand te afli sub dus, la o calitate mai buna decat cea din difuzorul telefonului. Mai mult decat atat, poti sta fara griji ca ti se va uda telefonul si se va strica. Poti opta pentru o boxa waterproof cu butoane pentru ajustarea volumului si schimbarea melodiei, care sa-ti ofere in acelasi timp posibilitatea de a raspunde la telefon. In plus, o asemenea boxa poate fi prevazuta si cu ventuza de fixare pe faianta din baie, chiar sub dus. Usor de folosit, prin Bluetooth si incarcandu-se cu ajutorul unui cablu USB, boxele portabile rezistente la apa sunt un gadget foarte cool.Uimitor! Boxa portabila ghiveci real pentru floriSe spune ca si florile au nevoie de muzica. Din seria gadgeturilor inovative, oferite de GadgetWorld, iti prezentam super boxa portabila Bluetooth pentru iubitorii de plante. Avand forma unui ou, in mijlocul acestei boxe se afla un spatiu cu rol de ghiveci. Iar numeroasele varietati de sunete muzicale incorporate in boxa pot transforma petalele florilor in adevarate clape de pian. In plus, boxa are 7 moduri de iluminare LED, fiind ideala pentru relaxare sau divertisment, permitand si interactiune muzicala prin Bluetooth. N-o sa-ti vina sa crezi! Afla mai multe detalii despre aceasta uimitoare boxa portabila pe site-ul GadgetWorld.Original! Boxa portabila Bluetooth Radio VintageOferta GadgetWorld include diverse boxe portabile, cu cel mai inedit design. Una dintre ele este boxa in forma de radio vintage, aceasta fiind un gadget original prin aspectul vechi sub care se ascunde un dispozitiv audio modern. Pe langa faptul ca este o boxa de o calitate audio superioara, acest super gadget este prevazut cu numeroase functii smart. Are functie de alarma ceas, ii poti atasa casti si e prevazuta cu card SD si slot USB pentru a conecta mai usor muzica ta preferata. De asemenea, poti conecta orice sistem audio la aceasta boxa portabila originala.Indiferent ca vrei sa te relaxezi sau sa te bucuri de muzica intr-un mod cat mai cool, boxele portabile cu Bluetooth sunt gadgeturi extraordinare, de care te poti bucura tu insuti sau pe care le poti face cadou. La GadgetWorld gasesti cele mai cool boxe portabile cu Bluetooth, pentru toate buzunarele si preferintele.