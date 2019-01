Cele mai bune tablete pentru gaming în 2019

Ai cumpărat vreodată o tabletă și ai descoperit că nu era o afacere la fel de bună cum părea? Când vine vorba de navigarea pe Facebook, de obicei, toate vor funcționa cum trebuie, dar ce se întâmplă dacă vrei să folosești tableta pentru gaming? Deși nicio tabletă nu va rula Grand Theft Auto, există o mulțime de jocuri de înaltă calitate optimizate pentru telefoane mobile și tablete, care nu vor provoca probleme.De fapt, jocurile mobile au explodat în ultimii ani, odată cu apariția unor jocuri cum ar fi Candy Crush Saga sau Hearthstone, deci nu a fost niciodată un moment mai bun pentru a îți schimba vechea tabletă.Care este cea mai bună tabletă de gaming? Am făcut o serie de comparații și am creat o listă de tablete de gaming de înaltă calitate, astfel încât să poți lua o decizie în cunoștință de cauză și să alegi tableta care se potrivește cel mai bine nevoilor tale. Versiunea iPad lansată de Apple în 2018 este cea mai accesibilă a Apple, deși, din păcate, introduce îmbunătățiri limitate față de iPad lansat în anul precedent. Mai precis, iPad-ul din 2018 este cu adevărat unul upgradat față de modelul din 2017 în două moduri: are un procesor mai nou, mai rapid; suportă Apple Pencil.Cu procesorul Apple A10 Fusion, iPad 2018 funcționează puțin mai bine și oferă o performanță AR îmbunătățită în comparație cu generația precedentă A9.Lenovo Tab 4 este un dispozitiv modest și extrem de accesibil, care vine în două variante: unul de 8 inci și unul de 10 inci. Ambele au fost lansate la jumătatea anului 2017, deci sunt destul de noi, rulează Android 7 Nougat și sunt alimentate de un chip Snapdragon 425.Dacă ești în căutarea celei mai ieftine tablete posibile, care este încă destul de decentă și capabilă să gestioneze jocuri 3D, atunci Lenovo Tab 4 ar fi calea de urmat. Display-ul său arată destul de frumos, în special având în vedere densitatea relativ scăzută a pixelilor, plus că are suport pentru o stocare externă mare și o durată de viață bună a bateriei.Chiar dacă se poate lupta un pic cu unele jocuri 3D mai noi și în ciuda faptului că este puțin probabil să primească o actualizare cu o o versiune mai nouă a Android, această tabletă este mai mult decât merită banii pentru gaming , având în vedere cât de accesibilă este.Huawei nu a fost dezamăgit clienții în ultimii ani, cu toate echipamentele hardware excelentela prețuri modeste pe care le-au produs, iar MediaPad M5 nu este o excepție.Tableta a fost lansată în aprilie 2018 și, prin urmare, este echipată cu Android 8, ceea ce este important, ținând cont de faptul că tabletele Android rareori primesc actualizări ale sistemelor de operare.Dar, desigur, software-ul nu este ceea ce face Huawei cunoscut, ci hardware-ul. Și în această privință, M5 cu siguranță nu dezamăgește: de la afișajul clar 2K la procesorul puternic de tip Kirin 960s, MediaPad M5 este o tabletă puternică, potrivită pentru gaming, deși încă nu poate ajunge iPad 2018.