Cele mai bune modele de prăjitor de pâine

Prăjitorul de pâine nu este cel mai important aparat electrocasnic din casă, dar este unul foarte util. De aceea, este important să alegi un prăjitor de pâine bun, fiabil și potrivit din punct de vedere al bugetului.În acest articol, ți-am pregătit un top cu cele mai bune modele de prăjitor de pâine ca să îți fie mai ușor să alegi Acesta este prăjitorul de pâine perfect pentru întreaga familie. Datorită numărului mare de sloturi, poți prăji 4 felii de pâine în același timp. Acest aparat are o putere de 1200 W, ceea ce îl face să fie un produs foarte performant.De asemenea, prăjitorul prezintă 6 trepte de rumenire, pentru a îți da posibilitatea să alegi cât de crocantă să fie pâinea ta. Prăjitorul Trisa prezintă funcții de reîncălzire și de decongelare. Prăjitorul are oprire automată și tăvițe separate pentru firimituri.Produsul are un preț mai mare comparativ cu alte prăjitoare, însă, dacă sunteți o familie mai numeroasă este foarte util. Puteți să îl achiziționați la prețul de 370 de lei.Primul lucru care face acest prăjitor să intre în top este design-ul lui. Cu un design retro, aparatul îți face diminețile mai frumoase. Acest prăjitor de pâine are o putere de 1200 de W și poate prăji 2 felii de pâine în același timp.Aparatul este prevăzut cu un grill pentru chifle ca să le poți rumeni pentru a pregăti un hamburger delicios. De asemenea, acest prăjitor are un cronometru retro care îți arată cât mai ai de așteptat până este gata pâinea ta prăjită.Aparatul are funcția de prăjire rapidă Retro care ajută la prăjirea pâini cu 65% mai rapid. Funcția lift and look este de asemenea de apreciat. Poți să ridici feliile de pâine și să le verifici fără să oprești procesul de prăjire. La fel ca modelul anterior și prăjitorul de pâine Russell Hobbs Retro are tăviță detașabilă de firimituri.Produsul poate fi achiziționat la prețul de aproximativ 180 de lei, în funcție de magazinul de la care îl cumperi.Dacă îți place să îți prăjești pâinea dimineața rapid și să ai posibilitatea să selectezi cât de crocantă vrei să fie, atunci poți alege acest model de la Bosch. Are o putere de 860 W care este perfectă pentru un astfel de aparat.Aparatul este dotat cu tavă pentru firimituri și cu sistem de încălzire constantă. De asemenea, produsul are funcție de reîncălzire, pentru când vrei doar să încălzești pâinea, nu să o prăjești.Poți prăji 2 felii de pâine în același timp cu acest prăjitor de pâine. Acest produs are un preț mediu, de aproximativ 280 de lei, în funcție de magazinul din care îl achiziționezi.Acestea sunt doar 3 dintre cele mai performante aparate de prăjit pâinea. Pentru acest top s-a luat în considerare raportul calitate-preț, nu doar funcțiile extra.Atunci când alegi un prăjitor de pâine gândește-te la putere, treptele de rumenire, dar și sloturile disponibile