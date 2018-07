Cele mai bune maşini modificate din ţară, reunite pe Valea Cetăţii din Râşnov

Descriere foto: Cele mai bune maşini modificate din ţară au umplut Valea Cetăţii din Râşnov, cu ocazia ediţiei de vară a Speed & Sound; Sursa: bzb.ro

Weekendul 6 - 8 iulie 2018 a fost unul plin de adrenalină pe Valea Cetăţii din Râşnov, unde a avut loc ediţia de vară a Speed & Sound, fenomen dedicat pasionaţilor de maşini şi cai putere din întreaga ţară şi nu numai.



Evenimentul, desfăşurat pentru al cincilea an la rând, a premiat maşinile care respectă trendul actual în materie de modificări auto la exterior şi interior, cu vehicule cât mai îngrijite şi idei cât mai originale.



Festivalul - concurs este conceput de către şi pentru pasionaţii de automobilism şi a avut două secţiuni, „lowest ride static & airride” şi „thug life challenge”, încheindu-se cu o petrecere dedicată exclusiv participanţilor, veniţi pe Valea Cetăţii în număr de 230.



„A fost cea mai reuşită ediţie a Speed & Sound Râşnov, pentru că aici s-au aflat cele mai bune maşini modificate din ţară şi pentru că numărul participanţilor a fost foarte mare. Mai mult, toată lumea a fost civilizată şi a dat dovadă de bun simţ, lăsând locul de desfăşurare curat, ceea ce ne-a mulţumit sufleteşte pe noi, cei care am iniţiat festivalul”, a explicat Victor Agafiţei, organizator al Speed & Sound.



În ultimul weekend al lunii septembrie din acest an, pe Valea Cetăţii se va desfăşura ediţia de toamnă a Speed & Sound 2018.