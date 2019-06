Cel mai recent MacBook Pro are o funcție fantastică: normalul

Gama de laptopuri destinate profesioniștilor a fost punctul forte al celor de la Apple pentru foarte mult timp. Anul 2016 a venit cu multe schimbări pentru aceste laptopuri, iar clienții au fost nemulțumiți de mai multe aspecte. Trei ani mai târziu, Apple promite că problemele au fost rezolvate în totalitate. Au dreptate? Numai timpul ne va lămuri. Iată care sunt lucrurile pe care Apple spune că le-a rezolvat. Actuala generație a schimbat modul în care tastatura funcționează. În locul unui mecanism „foarfecă”, Apple l-a ales pe cel de tip „fluture”. Acesta are avantajul de a face tastele mai stabile în timpul utilizării, însă utilizatorii au arătat rapid două probleme. Distanța pe care o tastă o parcurge este mult mai mică decât ceea ce este considerat a fi confortabil. În plus, noul mecanism este mai predispus la defecțiuni, destui utilizatori raportând această problemă.Apple a recunoscut neoficial problema și, în 2018, a lansat o nouă generație de tastaturi, cu o membrană de cauciuc, menită să țină praful la distanță. La final de lună mai a acestui an, generația 2019 aduce o schimbare în materialele folosite pentru a opri praful. Rămâne de văzut dacă acest lucru va reduce numărul plângerilor.O bună aerisire a laptopului va duce la performanțe mai bune. Pasionații de gaming știu acest lucru, iar calculatoarele se bucură chiar de sisteme de răcire cu apă. Acest lucru este imposibil la un MacBook Pro, așa că Apple a recurs la soluția clasică a ventilatoarelor. Din păcate, generația actuală a laptopurilor este chiar mai subțire decât cea anterioară.Indiferent cum ai privi acest lucru, misiunea inginerilor a fost mai grea ca oricând. Iar acest lucru s-a văzut mai ales atunci când Apple a integrat procesoarele Intel cu 6 core-uri. Generând prea multă căldură, procesorul era nevoit de către sistemul de operare să reducă frecvența. Astfel, cei care aveau neapărată nevoie de acest lucru constatau că nu puteau obține ceea ce Apple le promitea. Ulterior, compania a rezolvat problema printr-un update de software. Cea mai nouă generație include și posibilitatea de a include un procesor octa-core de la Intel. Multe sprâncene au fost ridicate de această decizie, însă testele inițiale apărute pe internet au arătat că un MacBook Pro de 15” cu procesor Intel Octa-Core se descurcă admirabil, în ciuda dimensiunilor compacte. Din păcate, cei care aleg un MacBook Pro 13” vor trebui să se mulțumească cu un procesor hexa-core.Ceea ce Apple promite odată cu lansarea noilor MacBook pro este o doză de normalitate. Indiferent de prețul pe care o persoană îl dă pe un laptop, ar trebui ca anumite lucruri să meargă la fel: tastatura să fie fiabilă și componentele să funcționeze în parametrii indicați de către producător.Apple a pierdut susținerea multor fani din cauza acestor laptopuri, însă noua generație poate spăla din rușinea aparițiilor știrilor care anunțau defecțiunea tastaturii chiar și la două luni de la achiziția produslui. Noile MacBook Pro au un preț de pornire de $1800 (modelul de 13”) și $2400 (pentru modelul de 15”). Versiunea Octa-Core pornește de la $2700 și promite performanțe cu până la 40% mai mari decât modelul Hexa-Core.