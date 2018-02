Cel mai mare târg de universități, la Brașov

Descriere foto: Sursa: IQool

Universităţi din Italia, Germania, Belgia, Franţa, SUA, Danemarca, Suedia, Norvegia, Marea Britanie şi altele îşi vor prezenta oferta în 24 martie la Braşov Business Park, unde va avea loc o nouă ediţie RIUF - Romanian International University Fair.



Cel mai mare târg de universităţi din Europa de Sud-Est aduce în acelaşi loc peste 100 de universităţi şi instituţii educaţionale din 18 ţări, şcoli de limbi străine şi ONG-uri studenţeşti pentru a oferi vizitatorilor informaţii complete despre programele de studiu şi oportunităţile pe care le pot accesa.



De la târg, vizitatorii vor putea afla informaţii în premieră despre programe de studiu, taxe, burse sau oportunităţi de dezvoltare direct de la cele peste 100 de universităţi şi instituţii educaţionale.



Cei interesaţi să studieze în ţările nordice vor avea ocazia să afle detalii despre sistemul gratuit de educaţie din Danemarca, Norvegia şi Suedia.



Marea Britanie şi Olanda rămân în continuare în preferinţele tinerilor români, aceştia având posibilitatea să interacţioneze şi în acest an cu reprezentanţii universităţilor de top.



Universităţile prezente la RIUF pun la dispoziţia participanţilor peste 8.000 de programe de studiu de licenţă, masterat şi doctorat din peste 15 domenii de activitate precum industrii creative, drept, business, medicină, IT sau ştiinţe sociale.



În plus, cei prezenţi la eveniment pot afla detalii despre sursele de finanţare şi bursele pe care le pot obţine ca studenţi internaţionali atât pentru programele de licenţă, cât şi pentru cele de masterat.