Cel mai mare târg de locuri de muncă! 11 - 12 martie 2020

Descriere foto: targ locuri de munca martie 2020

First Job School organizează în perioada 11-12 martie CEL MAI MARE TÂRG AL LOCURILOR DE MUNCĂ. Evenimentul, care va avea loc la ITC Brașov, va găzdui angajatori care pun la dispoziția participanților peste 400 locuri de muncă. Târgul se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar și angajaților care doresc să-și schimbe locul de muncă. Ofertele de angajare acoperă majoritatea domeniilor de activitate vizând atât poziții entry level cât și top management din: turism, alimentație publică, IT, producție, administrativ, comerț, servicii, etc. Angajatorii caută atât muncitori necalificați cât și specialiști în diverse domenii. De asemenea sunt oferte pentru persoanele care doresc să lucreze în străinătate cu salarii pornind de la 1800 euro/lună, fără comision de recrutare și pentru studenți/absolvenți. Organizatorii preconizează participarea a peste 1500 de candidați.



Evenimentul se află la cea de-a șaptea ediție, organizatorul reușind să convoace de fiecare dată cele mai mari companii angajatoare și să intermedieze angajarea a peste 600 persoane.



First Job School are experiență de peste 10 ani în domeniul formării profesionale a adulților și în domeniul resurselor umane certificând peste 5.000 persoane în diverse meserii și fiind lider de proiect în mai multe proiecte cu finanțare europeană neramursabilă. Are experiență în a organiza evenimente de amploare, ele organizând și alte târguri de locuri de muncă, conferințe, seminarii și campanii, de interes național, în domeniul resurselor umane și al formării profesionale.



Evenimentul își propune să atragă candidați atât din mediul urban și rural, interesați de găsirea/schimbarea locului de muncă, în toate domeniile de activitate, vizând poziții de Entry Level până la Top Management.