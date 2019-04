Cel mai mare dinozaur, la Dino Parc

Cel mai mare dinozaur, poate fi văzut de-acum la Râșnov. Îl cheamă Seismosaurus, pentru că, în momentul în care călca, se produceau mici cutremure!



Dinozaurii conduc din nou, lumea! Este vorba despre dinozaurii prietenoși de la Dino Parc Râșnov, care anunță finalizarea lucrărilor pentru dublarea suprafeței parcului, pentru a-i face loc celui mai mare dinozaur descoperit vreodată în lume, Seismosaurus, gigantul care are o lungime de 45 de metri și o greutate de 80 de tone.



Cel mai mare dinozaur descoperit până nu demult poate fi admirat de acum la Dino Park Râșnov! Imensa reptilă măsoară nu mai puțin de 45 de metri, astfel că și masa unui asemenea dinozaur trebuie că era impresionantă. Ca să poată fi găzduit de parcul de lângă Cetatea Țărănească de la Râșnov, acesta și-a dublat suprafața.



„Avem lângă noi cel mai mare dinozaur care a fost vreodată reprodus în lume, seismosaurus. Se pare că era atât de mare, încât, în momentul în care călca, se produceau mici cutremure. Putem spune că l-am adus în premieră absolută în toată zona, este cel mai mare care s-a făcut vreodată, l-am pus în cel mai frumos punct în care putea sta și sperăm că va fi o atracție foarte mare”, a declarat, marți, la inaugurare, Adrian Apostu, manager parc.



Până acum doi ani, Seismosaurus era cel mai mare dinozaur descoperit. Se pare că patagonosaurus, ale cărui fosile au fost găsite, recent, în Argentina, îl depășește însă pe cel care este vedeta de la Râșnov. Simpla vedere a unei „șopârle” gigant cum este seismosaurus este impresionantă, astfel că, deși se află în capătul opus față de intrarea în geoparc, seismosaurus îi atrage pe toți vizitatorii. La asemenea dimensiuni era aproape imposibil ca un cercetător să găsească un schelet întreg. Pentru ca dimensiunile animalului preistoric să fie corect determinate, mai departe intervine munca specialiștilor.



„El face parte din grupul dyplodocidelor – cum este dyplodocus, pe care îl puteți vedea foarte aproape. Dimensiunile lui sunt calculate pe baza raporturilor între lungimi, pe baza caracterului oaselor, care au o serie de apofize, de creste, se poate deduce care era musculatura corpului”, a precizat prof. Dan Grigorescu, fondatorul Geoparcului Hațeg.



Acesta mai spune că singurul domeniu în care imaginația are frâu liber este cel al culorilor, însă chiar și aici se presupune că reptilele de mici dimensiuni trebuie să fi fost colorate asemănător mediului în care trăiau pentru un cât mai bun camuflaj, în timp ce giganții este probabil că aveau culori care contrastau cu mediul.





La Dino Parc în partea opusă reptilelor gigant, s-a deschis o nouă zonă numită Țara Hațegului, o zonă a dinozaurilor și mamiferelor preistorice care au trăit pe teritoriul României în zona Hațegului. Acolo se află dinozauri de mici dimensiuni, toate fosilele fiind găsite în județul Hunedoara.



Astfel, Dino Parc Râșnov deține, acum, un număr total de 100 de exponate reproduse în mărime naturală și atestate științific.



Tot în luna aprilie a acestui an, atracțiile din cadrul Dino Parc Râșnov s-au îmbogățit cu un cinematograf 360° de grade, care va permite vizionarea filmelor tematice într-un nou format interactiv, cu o peșteră special amenajată în care se găsesc fosile de dinozaur, o corabie cu un traseu interactiv, o cameră senzorială cu sunete de dinozauri și mamifere preistorice și multe alte exponate interesante.



Dino Parc Râșnov se întinde pe 3 hectare și găzduiește 100 de exemplare de dinozauri despre care există informații științifice, prezentate într-un mod care să-i atragă pe copii.