Cel mai dulce festival, în week-end, la Sfântu Gheorghe

Prima ediție a Festivalului Deliciilor Dulci se desfășoară la sfârșit de săptămână, la Sfântu Gheorghe



Sfârșitul de săptămână va fi unul foarte dulce pentru municipiul Sfântu Gheorghe. În perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2017 va avea loc în Piața Centrală, prima ediție a Festivalului Deliciilor Dulci.



Evenimentul va aduce în județul Covasna cei mai mari specialiști în producerea kurtos kolacs, care vor lupta pentru titlul de „cel mai bun kurtos kolacs”.



În Festivalul Deliciilor Dulci sunt incluse şi cel al Apelor Minerale, cel al Ciocolatei și cel al Clătitelor, astfel că acțiunea se anunță a fi un adevărat Rai al pofticioșilor.



„Avem 13 producători de kurtos kolacs, care vor fi în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe, în weekend. Șase sunt din Harghita, cinci din județul Covasna și unul din județul Mureș. Practic, firmele care în fiecare weekend, sunt într-un colț al țării și vând kurtos kolacs, vor fi de această dată prezenți la Sfântu Gheorghe, în centrul orașului, la Concursul de făcut kurtos kolacs, unde sunt înscrise 10 echipe. Totodată, o să existe posibilitatea să fie gustate peste 20 de ape minerale. Aleea Deliciilor Dulci va reuni mulți producători de ciocolată și alte bunătăți”, a declarat vicepreședintele Consiliul Judeţean Covasna, Grüman Róbert.



Programul „dulce” va fi completat cu activități culturale, printre care și un concert al lui Ráduly Botond Manó, concurentul care a impresionat jurații de la „Vocea României”.





Organizatorii pregătesc și un kurtos kolacs uriaş pentru suporterii echipei FCSB.



Suporterii FCSB vor primi în dar un kurtos kolacs uriaş din partea conducerii Clubului Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, înaintea confruntării pe care cele două echipe o vor avea duminică la Braşov, în cadrul Ligii I de fotbal.



Pentru prepararea colacului secuiesc vor lucra 15-20 de persoane, iar acesta va fi gata sâmbătă după-amiază.



Potrivit patronului clubului Sespi OSK, Dioszegi Laszlo, colacul secuiesc glazurat cu zahăr ars va avea în jur de 15 metri şi va fi preparat cu o zi înaintea meciului, în cadrul Festivalului Deliciilor Dulci de la Sfântu Gheorghe.



„Ne-am gândit că ar fi un gest frumos să oferim acest kurtos kolacs, care sper eu că va avea peste 15 metri, suporterilor echipei Steaua Bucureşti care or să vină duminică la Braşov. OSK o să aibă un meci extrem de interesant, la care acum 3-4 ani nimeni nu s-ar fi gândit că ar putea avea loc. Vrem să donăm acest kurtos suporterilor echipei ca să simtă că noi suntem ospitalieri. Vrem să facem un gest frumos pentru că fotbalul nu este pentru conducători, e pentru suporteri. Conducătorii se mai schimbă, dar suporterii rămân fideli echipei până la moarte”, a declarat Dioszegi Laszlo, în cadrul unei conferinţe de presă.



Laszlo Dioszegi a menţionat că anul viitor intenționează să facă cel mai lung kurtos kolacs din lume, care să fie înscris în Cartea Recordurilor.



În anul 2011, Dioszegi Laszlo, care deţine o fabrică da pâine şi produse de panificaţie, a preparat un tort uriaş, în lungime de cinci metri şi jumătate şi o greutate de 640 de kilograme, în cinstea aniversării a 550 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Sfântu Gheorghe. Pentru acesta s-au folosit peste 2000 de ouă, 160 de kilograme de fructe, 200 de kilograme de frişcă, 100 de kilograme de zahăr, făină şi ciocolată. Prima felie de tort a fost tăiată cu o sabie de membrii legendarei trupe britanice Smokie, invitaţi să concerteze la Zilele oraşului.



Festivalul Deliciilor Dulci este organizat de Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.







Kurtos kolacs-ul (cozonacul secuiesc) se numără printre cele mai răspândite copturi de sărbătoare la maghiarii transilvăneni, dar mai ales la cei din regiunea secuiască.



Numele acestui produs de patiserie îşi are originea în cuvântul „kürtő” şi înseamnă horn. Atunci când kurtos kolacs-ul este scos de pe cilindru, întreaga bucată (un cilindru de aluat lung de 25-30 cm) formează un fel de colac în formă de tub. Acest colac-cilindru este servit membrilor familiei şi oaspeţilor sub această formă, iar prăjitura se rupe sub formă de panglică.



Cel mai delicios kurtos kolacs este cel proaspăt copt, cu o crustă crocantă şi interiorul moale, amestecul celor două texturi diferite producând o dulce armonie de gusturi şi arome. Este un desert care cucereşte prin rafinata sa simplitate.



Nu este ușor să prepari kurtos kolacs, deși nu are o rețetă secretă. Ceva din pregătirea lui nu poate fi cuprinsă în nici o carte de bucate. Se spune că – pe lângă ingrediente de calitate, îndemânare şi experiență – prepararea şi coacerea kurtos kolacs-ului au nevoie mai ales de căldura sufletului.