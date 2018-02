„CEL de lângă TINE” - Concert caritabil, la Centrul Cultural Reduta

Descriere foto: Concertul caritabil „CEL de lângă TINE” va avea loc duminică, 18 februarie 2018, la Centrul Cultural Reduta



De câte ori n-am fi vrut să ajutăm, dar nu ne-a mai ajuns timpul? De câte ori nu am compătimit pe cineva dar nu ne-am oprit să-i aruncăm o vorbă? De câte ori pe an ne amintim de cei care au nevoie de ajutor, fie că-l cer, fie că își poartă singuri „crucea” fără să pretindă o cană de apă?



Spectacolul din 18 februarie 2018 este pentru OAMENI. Oameni ce se vor bucura de un program cu totul special, de patru recitaluri excelente, ajutând în același timp OAMENI care au nevoie de ajutorul nostru, al comunității, fie că vorbim de intervenții chirurgicale, de tratament, sau de ajutor pentru o viață normală.



Iată o deosebită ocazie de a fi OM și de a te bucura totodată și de un spectacol special cu patru recitaluri aparte. Banii strânși vor ajuta în trei situații caritabile. Inimoșii pot să se implice, să doneze și să urmărească cele trei cazuri sociale și după spectacol. Totul se întâmplă în Brașov, pentru ai noștri de aici! Dar vă așteptăm de oriunde ați veni!



Vor susține recitaluri:



Emeric Imre

Adrian Sărmăşan

Grup Folk Om Bun

Trupa CALEnDAR



Prețul unui bilet este de 30 de lei.



Banii adunați din vânzarea biletelor, precum și eventuale alte donații în bani și produse vor fi folosite pentru cele trei cazuri prezentate.



În situația adunării unor bunuri în exces (haine, încălțăminte, produse de îngrijire), acestea vor fi donate Asociației „Zâmbește pentru Viitor” și Fundației „Bucuria Darului”.



Iată care sunt „cazurile sociale” pe care organizatorii spectacolului caritabil încearcă să le ajute:



1. Vlad O. de 29 de ani a fost diagnosticat în decembrie cu Carcinom papilar urotelial. Diagnosticul l-a pus la pământ, dar sprijinit de familie și de ceilalți apropiați și-a făcut curaj să meargă la operație. A decurs foarte bine operația și momentan se recuperează fără să fie nevoie de chimioterapie. Tot ce își dorește este să se trezească într-o dimineață răsuflând ușurat că acest episod din viața lui a fost un coșmar. Operația și tratamentul se ridică până în acest moment la 3500 de lei, conform facturilor. Mai are nevoie și de un vaccin. BCG se numește și în mod normal este pentru nou născuți, dar pe el l-ar ajuta să împiedice recidiva. Costă aproximativ 200 de euro/fiola și el are nevoie de șase astfel de fiole, deci încă vreo 6000 de lei. Nu este o sumă colosală ... doar atunci când nu-i ai și ca părinte ești în stare să-ți vinzi și organele ca să-l salvezi pe cel căruia i-ai dat viață înțelegi ce înseamnă banii pentru sănătate. Prin acest spectacol caritabil poate fi ajutat.







2. Familia I. - mama Maria, băiatul de 16 ani Marian, fata -Alexandra de 14 ani și nepoata, Mihaela de 5 ani împart o baracă de 12 metri pătrați cu un singur pat, în strada Carierei, undeva pe lângă biserică. Se spală la lighean și se încălzesc cu ce găsesc. Evident că și iluminatul este din surse alternative.





Chiar și în condițiile astea copiii învață bine și nu ar renunța la școală pentru nimic în lume, înțelegând că doar dacă au carte vor avea și parte.



Mama e angajată de curând femeie de serviciu la un spital privat și chiar de rămâne flămândă, face tot posibilul să-și vadă copiii curați, hrăniți și dacă s-ar putea, odihniți. Dar de odihnă nu prea poate fi vorba fiindcă tatăl lor, cu care împart deloc generosul spațiu este alcoolic și de multe ori îi prinde și miezul nopții afară, în frig, așteptând ca el să adoarmă și să poată merge și ei la culcare, fără să mai îndure violențe. Nu săriți să-l judecați. Va avea nevoie de ajutor extrem de mare după ce vor fi ajutați ceilalți membri ai familiei să se poată desprinde din acest mediu extrem de toxic. Cei patru de mai sus (mama, cei doi copii și nepoata) vor fi ajutați prin intermediul asociației „Zâmbește pentru Viitor” să-și găsească o locuință decentă. Li se vor oferi haine, încălțăminte și se încearcă să li se plătească chiria pentru câteva luni.



Haine (mai ales, șosete, lenjerie intimă și alte obiecte de îngrijire corporală), încălțăminte și bani vor putea fi donate și la concert unde vor fi urne special amenajate.



Nume - mărime încălțăminte - mărime haine:

Maria - 39 - S

Marian - 40 - M

Alexandra - 37 - S

Mihaela - 29 - haine pt copil de 5 ani.



Cu siguranță vor întoarce și gesturile și gândurile bune peste ani către cei năpăstuiți, doar că acum năpasta îi vizitează pe ei.



3. Raisa M. din Săcele are 9 ani și un diagnostic necrutățor: tetratpareză spastică ... pe scurt paralizie. Neoperabilă. Unul din părinți este în permanență cu ea și săptămânal fac naveta la București pentru proceduri ce îi ameliorează starea medicală. Părinții sunt sufocați și de durere și de costuri peste costuri și de proceduri peste proceduri. Nici ei nu au cerut nimic de la nimeni și cu toate astea, Parohia Sf. Arh. Mihail și Gavril din Săcele a apelat la comunitate să îi sprijine. Acum se încearcă să ă se aducă un ajutor bănesc prin acest spectacol caritabil.





Sunt 330 de bilete puse în vânzare, copiii ce vor sta în brațele părinților nu plătesc bilet.



Ocuparea locurilor se va face în ordinea intrării în sală.



Concertul caritabil „CEL de lângă TINE” va avea loc la Centrul-Cultural Reduta (str.Apollonia Hirscher nr.8, Brașov), duminică 18 februarie 2018, de la ora 18.00. Intrarea în sală se va face până la ora 17.45.