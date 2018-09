Cei mai buni dintre cei buni!

Cei mai buni elevi din Brasov se pregatesc sa devina si mai buni. La Centrul Judetean de Excelenta incepe din aceasta saptamana testarea elevilor care isi doresc sa performeze la materii precum fizica, matematica geografie biologie si nu numai.



Examenele se sustin in perioada 26 septembrie 2 octombrie, iar rezultatele se vor afisa in data de 5 octombrie. Pentru examenul de admitere la Centrul Judetean de Excelenta Brasov s-au inscris 490 de elevi si s-au reinscris 170. In total sunt disponibile 339 de locuri pentru clasele 5 - 10.



La Centrul Judetean de Excelenta dotarea salilor de clasa si a laboratoarelor este realizata cu echipamente adecvate pentru marea performanta.



La Centrul Judeţean de Excelenţă se lucrează permanent, chiar şi în vacanţă, nu numai aspecte teoretice, ci şi experimentale.



Aici exista o dotare cu aparatură de cercetare comparabilă cu a universităţilor.



Anul acesta cursurile vor incepe din 8 octombrie.