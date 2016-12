Cea mai scurtă zi din an aduce scurt-metraje la Făgăraş

Descriere foto: Seară de scurt-metraje; Sursa: bunaziuafagaras.ro



La Făgăraş va avea loc, în cea mai scurtă zi din an, pe 21 decembrie 2016, o „Seară de scurt-metraje”, care va începe la ora 17.00 şi se va desfăşura în Sala de Sport a Bisericii Evanghelice din municipiu.



Publicul va avea parte de mai multe filme scurte care au obţinut diferite premii în competiţiile de specialitate.



„Cu ocazia celei mai scurte zile din an, noi ne-am propus să dedicăm această zi filmelor, mai exact scurtmetrajelor. Ca această seară să fie cât mai reuşită şi cât mai lejeră, o să ne facem comozi pe câteva saltele, împreună cu o băutură caldă şi câteva gustări”, a declarat Cornelia Hemmann, unul dintre organizatorii evenimentului.



Filmele sunt în limba germană, dar subtitrate în limba engleză, iar înaintea fiecărui film va avea loc o scurtă prezentare în limba română.



Scurtmetrajele sunt recomandate adulţilor şi copiilor peste 12 ani, iar intrarea va fi liberă.



Proiectul cultural „Cea mai scurtă zi – ziua scurt-metrajelor” a debutat în Germania în anul 2012 şi a fost inspirat de versiunea franceză „Le Jour Le Plus Court”, care a avut premierea în anul 2011.



Evenimentul este organizat de Biserica Evanghelică Făgăraş cu sprijinul Consulatului German din Sibiu.