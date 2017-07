„Cea mai mare oră de sport”, sâmbătă, în Centrul Brașovului

În cadrul festivalului au loc o mulțime de activități sportive: clase de fitness gratuite susținute de traineri renumiți din țară și de peste hotare, mici campionate de fotbal sau tenis de masă și crosuri caritabile, existând și zone dedicate unde participanții își pot testa sănătatea cu ajutorul unor aparate specializate.„Prin acest festival de sport, Telekom promovează un stil de viață sănătos în cele mai populare regiuni din țară, ca parte a strategiei de responsabilitate socială a grupului. Ne bucurăm să remarcăm faptul că numărul de participanți crește de la an la an, ceea ce confirmă succesul demersului nostru și dorința românilor de a trăi sănătos”, a declarant Ruxandra Vodă, Director Comunicare, grupul de companii Telekom Romania.Evenimentul din Brașov este unul dintre cele mai vibrante intrucât are loc intr-o zonă frumoasă și încărcată de istorie.Programul va cuprinde:cu unii dintre cei mai buni instructori din ţară şi din străinătate: Steel Programs, Kangoo Jumps, Functional Training, Barre Fitness, Zumba, OneKor Energy, Functional Step, FightKlub Khai Bo și multe altele;, cu două probe, cu start în Piaţa Sfatului:– 4 km, pentru cei care vor să descopere bucuria alergării,– 7km, cu 340m diferenţă de nivel, pentru alergatorii de cursă mai lungă şi care nu se tem de înălţimi şi căţărări.Pe lângă clasele de fitness, pe parcursul celor 12 ore vor funcționa și clase de Real Ryder (biciclete staționare), dar și screening-uri de depistare a sindromului de moarte subită cardiacă oferite de BTL România Aparatură Medicală, singurii din lume ce dețin echipamente specializate., în cadrul evenimentului „Cea mai mare oră de sport”. BTL Exilis EliteTM este un sistem destinat esteticii medicale care oferă cea mai avansată tehnologie de radiofrecvență non-invazivă pentru remodelare corporală, lifting al zonelor laxe și rejuvenare facială, cu rezultate vizibile și de lungă durată.dotat cu pat, defibrilator și materialele necesare desfășurării activității medicale (truse medicale complete, targă mobilă pentru cautare și salvare a victimelor, oxigen, medicație și aparatură de urgență). Voluntarii și personalul acreditat vor susține demonstrații de prim ajutor pe parcursul întregii zile.În cadrul celei mai mari ore de sport de la Brașov, participanții vor avea parte și de o super provocare – Crosul UpDown Run – cu două probe, pe două distanțe, cu start și finish în Piața Sfatului: 4km sau 7km, în funcție de pregătirea fizică a fiecăruia și cât de mult își doresc să își depășească limitele.Şi de această dată miza este dublă: participanţii la cros vor alerga pentru sănătatea lor şi pentru bolnavii cu afecțiuni incurabile îngrijiţi şi susţinuţi de HOSPICE Casa Speranței. Pentru fiecare participant care va alerga la cros, Fundaţia Telekom Romania şi Smartatletic vor dona câte 4 euro cauzei caritabile a evenimentului.Ambele curse vor fi cronometrate cu cip electronic. Toți participantii vor primi medalie de finisher, iar cei mai rapizi vor fi premiați cu diplome, cupe și premii oferite de partenerul evenimentului – Telekom Romania.Înscriele online s-au închis, dar cei care vor dori să participe, se pot înregistra la fața locului, în Piața Sfatului, în intervalul orar 8.00 - 9.00.