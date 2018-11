Cea mai mare oră de educaţie financiară, la Brașov

Descriere foto: Sute de tineri din Brașov au luat parte la „cea mai mare oră de educație financiară”. Regulile, pentru ca înițiativa să poată fi omologată în Cartea Recordurilor, au fost ca la școală: fără telefon, fără Facebook, se stă în bancă până „la clopoțel”; Sursa: bzb.ro



După cel mai mare număr de cititori, pe care a încercat să-l doboare în vară, Braşovul a intrat acum în proiectul celei mai mari ore de educaţie financiară din lume, ţinută simultan în 25 de orașe din întreaga țară.



Sute de elevi şi studenţi au luat parte, miercuri, la cursul ţinut în cadrul programului „Şcoala de bani”.



La Braşov, lecţia a început miercuri, 31 octombrie 2018, la ora 11.00 şi a avut loc în patru locații: la Aula Universităţii, la Centrul Cultural Reduta, la colegiile naţionale „Andrei Şaguna” şi „Dr. Ioan Meşotă”.



Pregătirile pentru lecţie au început cu o oră înainte, pentru a se respecta regulile stricte necesare omologării recordului: cursanții trebuiau să ia o brăţară de prezenţă, nu aveau voie cu telefoanele în timpul orei (și nici să stea pe reţele de socializare) şi nu puteau ieşi din sală înainte de ora 11.00.



La Meşotă au participat la oră elevi din clasele a XII-a de la „Mircea Cristea”, Informatică şi Meşotă.



Dincolo, însă de reguli, elevii prezenți au vrut să afle mai degrabă secrete ale gestionării propriilor finanţe.



Deşi au strâns bani pentru proiecte personale sau îşi doresc să facă asta, elevii brașoveni au mărturisit că încă se bazează foarte mult pe părinţi.



„Da, am strâns să-mi cumpăr maşină, Cred că secretul pentru a strânge bani este să nu te lăfăi şi să cheltui în exces”, a explicat un adolescent.



„Pentru o excursie în Germania am încercat să economisesc, nu prea mi-a reuşit, dar m-am descurcat. Nu ştiu de ce, n-am fost destul de pusă pe treabă, să zic aşa”, a spus o altă tânără.



„Probabil pentru şcoala de şoferi cred şi pentru a-mi lua o maşină, pe viitor, voi economisi. Bine, nu singură, cu ajutorul părinţilor, mai mult”, a mărturisit o altă elevă.



„O astfel de lecţie este importantă, ca orice formare, ca orice formă de educaţie. Am fost de dimineaţă, am asistat la pregătirile pentru acest eveniment, sperăm să fie un succes”, a declarat prof. Ovidiu Tripşa, director Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”.



Cea mai mare oră de educaţie financiară din lume a avut loc de Ziua Mondială a Economisirii.



Reprezentanții desemnați de Guinness World Records şi BCR s-au aflat miercuri în Oradea pentru a supraveghea evenimentul.

Recordul actual pentru cea mai mare lecție de educație financiară a fost consemnat de Guinness World Records în 2013, pentru o inițiativă din Statele Unite, care a strâns laolaltă 5.624 participanți.