Cea de-a III-a Ediție a Galei Premiilor Art Respect

Descriere foto: Gala Anuală a Premiilor Art Respect, Ediția a III-a 2018, o seară sub semnul eleganței și al artei, va avea loc pe 8 Decembrie 2018, de la ora 18.00 la Cercul Militar Brașov; Sursa: facebook.com/ART-Respect



„Arta este mai presus de orice, o revelaţie, o binecuvântare şi o sfinţire a vieţii omeneşti” spunea Michelangelo.



Gala Anuală a Premiilor Art Respect, Ediția a III-a (2018), o seară sub semnul eleganței și al artei, va avea loc pe 8 Decembrie 2018, de la ora 18.00 la Cercul Militar Brașov!



Brașovenii sunt invitați să se refugieze în artă, într-o seară de iarnă de neuitat, când va avea loc decernarea Premiilor Art Respect pentru cei care au adus un plus comunității și societății în care trăiesc prin crearea, promovarea sau simpla susținere a emoțiilor exprimate prin artă.



Seara va fi decorată cu momente magice pregatite de „Artişti de 10”.



Toți iubitorii de artă și frumos sunt așteptați cu drag.



Asociația Art Respect a luat naștere în primăvara anului 2016 din necesitatea de susținere a artei, dar mai ales a micilor artiști talentați. Asociația coordonează deja mai multe evenimente și festivaluri, printre care Festivalul Brașov Live Fest și Festivalul Art Respect. De asemenea, sub coordonarea Asociației este și Clubul Art Respect, în cadrul căruia copiii talentați studiază diferite arte ale spectacolului, de la muzică și actorie până la media, mișcare scenică și dezvoltare personală.



Gala Premiilor Art Respect are loc duminică, 8 decembrie 2018, de la ora 18.00, la Cercul Militar Brașov (Casa Armatei - Str. Muresenilor nr. 1, Brașov).