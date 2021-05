Ce tip de plante pot darui brasovenii unei persoane dragi? Iata 3 idei excelente!

Atunci cand vine vorba despre alegerea unui cadou, inspiratia este foarte importanta. De aceea, trebuie sa ai mai multe idei posibile, pentru a te putea orienta catre cea potrivita, in functie de persoana careia ii vei face surpriza respectiva. In general, este bine sa tii cont de preferintele sale, insa, daca nu cunosti astfel de detalii, este esential sa iei in calcul alti factori care te pot ajuta sa iei decizia cea mai buna. In cazul in care vrei sa restrangi cautarile si sa-ti indrepti atentia catre categoria plantelor, trebuie sa ai in vedere cateva subcategorii pe care le poti cerceta.







Afla ce tipuri de plante ii poti darui cuiva drag!





1. Buchete





Buchetele sunt unele dintre cele mai apreciate cadouri, mai ales in cazul in care arata si miros intr-un mod deosebit. Acestea pot schimba cu totul infatisarea unei incaperi, aducand un plus de armonie si buna dispozitie in orice colt. Un buchet este o varianta excelenta prin care iti poti arata dragostea – cu siguranta persoana in cauza va adora gestul si se va bucura de el in fiecare zi. Prin urmare, daca vrei sa achizitionezi cadouri inedite, te poti orienta catre buchete de flori create de floraria din Brasov California Flowers – in mod cert, vei gasi aici o multitudine de modele, dintre care il poti alege pe cel preferat, cu scopul de a aduce un strop de culoare in viata celei pe care o indragesti.







2. Plante pentru gradina





Daca stii ca persoana in cauza este pasionata de gradinarit si detine o curte in care isi planteaza florile favorite, nu ezita sa tii cont de acest lucru si sa alegi o planta care sa poata fi amplasata in spatiul respectiv. Sunt o multime de optiuni catre care te poti indrepta – crini de gradina, zambile, narcise, bujori etc. Asadar, ia in considerare aceste posibilitati si selecteaza o planta care sa se potriveasca intr-un astfel de perimetru! Cu siguranta, vei izbuti sa selectezi cadoul perfect!







3. Terarii





Terariile reprezinta daruri excelente pentru cineva care locuieste la apartament. Mai ales in incaperile mici ca dimensiuni, plantele voluminoase nu pot fi integrate usor. De aceea, decorul poate fi pus in valoare cu ajutorul unor decoratiuni originale – terariile. In general, acestea sunt alcatuite din plante aeriene sau suculente, nu necesita o ingrijire speciala si pot fi instalate oriunde in camera. Pot fi asezate pe diverse suprafete (masa, birou) sau pot fi suspendate. Sunt ideale pentru cei care nu au timp sa ingrijeasca o planta, dar isi doresc sa aiba un element natural in propria casa.



In concluzie, florile si plantele sunt deosebite, indiferent de forma pe care o au. Fie ca vrei sa te orientezi catre buchete, flori in cutie, trandafiri criogenati sau alte aranjamente, fie ca preferi plantele de gradina sau terariile, nu uita sa iei in calcul toate caracteristicile acestora si toate informatiile legate de ingrijire, rezistenta, spatiu necesar, evolutie si conditii de pastrare.



Sursa foto: pixabay.com