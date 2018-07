Ce tip de lenjerie de dama sa iti alegi in functie de rochia preferata

Multe dintre noi avem bine ascunsa in sifonier acea rochie care ne face sa ne simtim cu adevarat speciale. De multe ori insa, omitem sa luam in calcul si lenjeria intima care sa se potriveasca perfect cu aceasta. Imagineaza-ti doar ca esti aproape gata sa iesi la acea petrecere de seara, te-ai machiat si ti-ai luat colierul preferat si acei pantofi cu toc pe care visai de mult sa ii porti. Cu toate acestea, cand te uiti in oglinda, observi ca bretelele sutienului sunt foarte vizibile, iesind in evidenta mai mult decat trebuie. Iata cum sa eviti aceste situatii, prin adoptarea unei lenjerii de dama corespunzatoare tinutei!Unul dintre cel mai des folosite trucuri pentru a ascunde baretele sutienului este sa il fixezi cu ajutorul unor carlige speciale, sau cu cleme. De asemenea, sutienele strapless (fara bretele) sunt o alegere inspirata in acest caz. Pentru o solutie rapida, poarta un babydoll pe sub rochie, alegand acel model care se prinde dupa gat. Acesta iti va dezvalui spatele, si functioneaza de minune mai ales daca ai parul lung, care sa ascunda bretelelePoti folosi un sutien push-up, pentru a crea un decolteu spectaculos. Pentru rochiile de matase sau cele din alte materiale subtiri, opteaza pentru un sutien cu push-up clasic, care iti va oferi acel aspect senzational! O alta idee este sa renunti cu totul la sutien, daca porti o rochie dintr-un material mai gros, alegand in schimb o pereche de nipple covers.Alege in acest caz o lenjerie de dama senzuala, precum un body sau o chemise stransa pe corp. Pe langa faptul ca acesta lenjerie de dama iti va tonifia corpul si iti va da acea forma senzuala de clepsidra, un bodysuit bine ales nu va fi vizibil pe sub rochie.Acestea se aseamana cu rochiile care au spatele gol, prinzandu-se doar in zona gatului. Pentru acest tip cel mai bine este sa optezi pentru o lenjerie de dama fara bretele, care fie se prinde in zona gatului (precum unele modele de babydoll-uri), fie iti asigura suportul necesar pentru sani folosindu-se de balene si cleme care se prind direct de rochie.Vrei sa porti un model de rochie cu dantela, insa iti e frica sa nu lasi prea mult la vedere? Alege o lenjerie de dama din dantela fina sau tulle, care va lasa sa se intrezareasca doar o parte din corpul tau. Daca ai o rochie alba sau este foarte transparenta, poti opta pentru un model de culoarea pielii. In schimb, daca vrei sa cuceresti pe cineva sau sa iesi in evidenta, alege un model de sutien cu multa dantela si cu detalii precum fundite sau strasuri.Vei gasi o gama variata de modele de lenjerie dama pe site-ul Just4Girls.ro, potrivite pentru orice ocazie! Alege-ti rochia preferata si opteaza pentru o lenjerie care sa te faca sa stralucesti la orice petrecere!