Ce sarcini si responsabilitati ar trebui sa aiba o agentie SEO?

O agentie SEO profesionista are anumite sarcini si responsabilitati pe care trebuie sa si le indeplineasca cu strictete pentru ca site-urile clientilor sai sa ajunga sa ocupe cele mai bune pozitii in motoarele de cautare. Pentru a-ti da seama daca agentia SEO cu care colaborezi isi face treaba corespunzator, citeste mai departe si afla care sunt serviciile de optimizare SEO de care ar trebui sa beneficiezi:1) Intelegerea scopului si obiectivelor de business ale clientului Inainte de a incepe munca de optimizare in sine, o agentie SEO trebuie sa inteleaga ce isi doreste clientul sa obtina de la serviciile oferite.Prin obiective de business intelegem cele mai comune raspunsuri pe care clientul le ofera la intrebarea “Ce doriti sa obtineti cu ajutorul serviciilor SEO?”, cum ar fi “Vreau sa obtin pozitii mai bune in Google”, “Vreau mai mult trafic pe website”, “Vreau o crestere a vanzarilor”, “Vreau o crestere a ratei de conversie”, “Vreau mai multa vizibilitate in mediul online”, “Vreau sa construiesc brand awareness” etc.Strategia pe care o va aborda agentia SEO de-a lungul colaborarii cu un client depinde in mod fundamental de intelegerea clara a obiectivelor de business, SEO neavand niciun sens daca nu duce la atingerea acestora.2) Realizarea unui audit prin care se stabileste nivelul actual de optimizare SEO al website-uluia) Meniul de navigare si structura URL-urilor - Meniul de navigare este unul din elementele esentiale care determina succesul unui website.Atat pozitiile in Google cat si rata de conversie sunt direct influentate de felul in care este construit meniul. Daca este supraincarcat, vizitatorii pot fi coplesiti de complexitatea acestuia si pot parasi site-ul pentru unul concurent, in care meniul este mult mai user-friendly.Asadar, in cadrul auditului, o agentie SEO profesionista iti va recomanda o structura a meniului usor de utilizat si intuitiva, care sa ajute utilizatorii sa navigheze cat mai rapid pe site.Un indicator foarte relevant care este determinat in mod semnificativ de meniul de navigare este rata de respingere (bounce rate-ul) si timpul mediu petrecut pe site. Cu cat un vizitator petrece mai mult timp pe un website, cu atat acesta va ocupa pozitii mai bune in Google si vaobtine mai mult trafic organic.b) Sitemap XML si HTML - Pentru o agentie SEO este foarte important sa identifice prezenta sitemap-urilor pe un website, deoarece acestea ajuta robotii Google sa depisteze si sa indexeze cat mai usor paginile site-ului respectiv.Sitemap-urile pe care o agentie SEO ti le va recomanda sa le ai pe site sunt cele XML si HTML. Dintre acestea doua, sitemap-ul XML este cel mai important, acesta fiind cel pe care spiderii motoarelor de cautare il folosesc pentru a indexa paginile unui website. Sitemap-ul HTML nu influenteaza modul in care motoarele de cautare indexeaza paginile unui website, insa este util pentru utilizatori, acesta reprezentand o “harta” a intregului site, in care meniul de navigare este prezentat sub forma unei liste cu linkuri catre toate paginile existente.c) Continutul - O agentie SEO cu experienta va include in audit si analiza continutului existent deja pe site-ul tau. In ultimii ani, in cercul specialistilor SEO circula o zicala: “Continutul este rege”. Si asta pe buna dreptate, deoarece mare parte din succesul eforturilor SEO depinde de calitatea si cantitatea continutului de pe website.O alta sarcina a agentiei SEO este de a analiza si nivelul competitiei in domeniul de business al clientului. In general, site-urile mai mari, care au mai multe pagini cu continut de calitate, vor lista mai bine in Google decat cele cu mai putine pagini si cu continut de calitate indoielnica.d) Elemente de web design care influenteaza experienta utilizatorului - Daca vrei ca website-ul tau sa aiba succes, este important ca experienta utilizatorului care il acceseaza sa fie cat mai pozitiva. Daca un vizitator ajunge pe site-ul tau si nu ii place cum arata, sunt sanse mari ca acesta sa il paraseasca. In mod similar, daca vizitatorul constata ca este foarte dificil sa navigheze prin acesta si sa gaseasca informatiile dorite, fii sigur ca nu va pierde prea mult timp pe website-ul tau.Dupa cum am mentionat mai sus, timpul petrecut pe site si numarul de click-uri efectuate de catre vizitatori sunt factori importanti de care Google tine cont atunci cand ierarhizeaza site-urile in paginile sale cu rezultate. O agentie SEO iti va recomanda in cadrul auditului efectuat sa aduci anumite modificari site-ului tau, in asa fel incat acesta sa contina elemente de web design ce tin de cromatica si layout care sa aduca un numar cat mai mare de conversii.e) Viteza de incarcare a site-ului si alte aspecte tehnice - Obtinerea unor pozitii de top in Google si cresterea traficului organic sunt principalele obiective pentru care antreprenorii online aleg sa colaboreze cu o agentie SEO, asadar aceasta ar trebui sa stie cum sa analizeze performantele tehnice ale site-ului care influenteaza acesti indicatori.Printre cei mai importanti factori tehnici analizati de catre o agentie SEO in audit se numara viteza de incarca a site-ului, nivelul de optimizare pentru dispozitive mobile, numarul erorilor de cod, utilizarea corecta a meta tagurilor si a tagurilor pentru headinguri etc.3) Research de cuvinte cheie – identificarea expresiilor cele mai relevante pe care website-ul listeaza in Google – optimizare on page si off pagea) Optimizare on page - Pentru a obtine pozitii cat mai favorabile in Google, o agentie SEO trebuie sa identifice cuvintele cheie pe care sa isi focuseze eforturile de optimizare a paginilor site-ului. Research-ul de cuvinte cheie ajuta la identificarea expresiilor care au cel mai mare volum de cautare in Google si care sunt cele mai relevante pentru utilizatorii interesati de produsele si serviciile clientului.Un specialist dintr-o agentie SEO profesionista va sti cum sa efectueze optimizarea on-page dupa cuvintele cheie identificate, in asa fel incat sa obtina cele mai bune pozitii in motoarele de cautare, dar si sa atraga cat mai multi vizitatori care sa devina clienti, cumparand produsele sau serviciile de pe site-ul respectiv. Excesul de cuvinte cheie, cunoscut si sub numele de “keyword stuffing” este o tehnica invechita, care poate face mai mult rau site-ului tau.b) Optimizare off page - Pe langa optimizarea on page, o agentie SEO va acorda maxima importanta si optimizarii off-page, care are ca fundament construirea unui profil solid de backlinkuri. Backlinkurile raman in continuare, pentru algoritmii Google unele din cele mai importante moduri prin care poti obtine pozitii de top in SERP. Deoarece backlinkurile sunt atat de importante si au un impact atat de mare asupra pozitiilor unui site in motoarele de cautare, aceasta tehnica SEO este adesea utilizata in mod abuziv sau abordata incorect.Un profil “sanatos” de backlinkuri de calitate, provenite de pe site-uri cu autoritate, ar trebui sa fie rezultatul natural al unui continut atractiv si relevant pentru utilizatori. Atunci cand un website ofera plus-valoare si informatii de interes pentru utilizatorii de internet, alte site-uri vor face trimitere catre acesta prin intermediul unui link care conduce catre pagina continutului folosit ca referinta. De exemplu, Wikipedia contine intr-o proportie considerabila referinte catre alte site-uri acompaniate de un backlink care trimite catre sursa originala. Atunci cand aceste backlinkuri folosesc ca ancora cuvintele cheie targetate de catre site-ul sursa, acest lucru conduce catre o crestere a pozitiilor in Google pentru site-ul respectiv.