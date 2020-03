Ce NU stiu brasovenii despre amenajarea unui balcon confortabil la bloc

Amenajarea balconului a inceput sa fie una dintre preocuparile multor brasoveni dornici de a crea acasa un spatiu in aer liber, destinat relaxarii si petrecerii timpului impreuna cu rudele, prietenii sau vecinii. Acest loc se poate transforma intr-unul estetic si functional, intr-o oaza verde conectata cu lumea exterioara, asa ca proprietarii au nevoie doar de vointa si de imaginatie.



Un balcon de mici dimensiuni poate fi considerat, insa, o zona destul de greu de organizat. Nimeni nu ar trebui sa se simta descurajat deoarece exista numeroase idei de pus in practica in diferite reviste de specialitate si pe Internet. Pentru amenajarea acestui spatiu, un ajutor ideal poate fi Homelux, unde se gasesc lejer piese de mobilier de calitate superioara, corpuri de iluminat deosebite, diverse decoratiuni indraznete si multe altele.



Iata 5 lucruri pe care NU le stiu brasovenii despre amenajarea unui balcon confortabil:



1. Vremea de afara ar putea fi o problema serioasa in realizarea unui proiect rezistent in timp. Daca ploua, ninge sau soarele bate cu putere direct pe mobila, atunci aceasta se deterioreaza si va trebui schimbata doar dupa un sezon. Cea mai buna solutie este sa se utilizeze o masa, scaune, canapeaua din metal sau un mobilier de terasa si gradina special fabricat pentru a rezolva aceasta problema. Obiectele multifunctionale ar fi excelente pe balcon;



2. Pentru a reusi cu brio sa intretina plantele, o idee mai practica ar fi sa inchida balconul, sa nu-l lase deschis. Acestea sunt mai usor de ingrijit, mobilierul nu va fi afectat sub nicio forma de vremea capricioasa, chiar pot fi asezate diferite piese de interior, mult mai atractive, cu un design modern. Intr-un loc inchis pot fi ingrijite flori exotice, care sa creeze un colt verde impresionat, ce invita pe oricine sa petreaca timp de calitate aici;







3. Un balcon confortabil trebuie sa fie unul care sa reduca perfect zgomotul de afara, atat de enervant si de stresant in vremurile actuale. Un spatiu inchis poate fi alegerea corecta, geamurile devenind o bariera perfecta in calea tuturor sunetelor suparatoare ale orasului. Ambientul va fi placut, iar starea de bine se va instala la ea acasa;



4. Balconul poate reprezenta si un loc intim daca este suficient de izolat. Brasovenii ar putea sa puna cateva bariere in calea ochilor vecinilor de langa ei sau de la blocurile din preajma cu ajutorul geamurilor, jaluzelelor sau a panourilor decorative, cu design modern. Pentru a reusi sa creeze un loc potrivit pentru odihna, este bine sa tina cont de cateva trucuri utile in acest sens;



5. Ideal ar fi ca acest spatiu sa poata fi folosit tot timpul anului, chiar si atunci cand temperaturile afara sunt cu mult sub zero grade Celsius. Incalzirea lui reprezinta o necesitate si poate fi realizata prin montarea unui calorifer sau a unui resou electric, in asa fel incat proprietarul sa-si poata permite sa savureze o cafea delicioasa intr-o dimineata de iarna plina de zapada.



In concluzie, amenajarea unui balcon confortabil la bloc ar putea deveni realitate cu ambitie si cu dorinta de a crea in interiorul locuintei un loc relaxant, distractiv, in care sa se poata ingriji flori sau plante ornamentale, un hobby ideal pentru cei care vor sa lupte impotriva stresului cotidian.



surse foto:

shutterstock.com





Amenajarea balconului a inceput sa fie una dintre preocuparile multor brasoveni dornici de a crea acasa un spatiu in aer liber, destinat relaxarii si petrecerii timpului impreuna cu rudele, prietenii sau vecinii. Acest loc se poate transforma intr-unul estetic si functional, intr-o oaza verde conectata cu lumea exterioara, asa ca proprietarii au nevoie doar de vointa si de imaginatie.





Un balcon de mici dimensiuni poate fi considerat, insa, o zona destul de greu de organizat. Nimeni nu ar trebui sa se simta descurajat deoarece exista numeroase idei de pus in practica in diferite reviste de specialitate si pe Internet. Pentru amenajarea acestui spatiu, un ajutor ideal poate fi Homelux, unde se gasesc lejer piese de mobilier de calitate superioara, corpuri de iluminat deosebite, diverse decoratiuni indraznete si multe altele.





Iata 5 lucruri pe care NU le stiu brasovenii despre amenajarea unui balcon confortabil:





Vremea de afara ar putea fi o problema serioasa in realizarea unui proiect rezistent in timp. Daca ploua, ninge sau soarele bate cu putere direct pe mobila, atunci aceasta se deterioreaza si va trebui schimbata doar dupa un sezon. Cea mai buna solutie este sa se utilizeze o masa, scaune, canapeaua din metal sau un mobilier de terasa si gradina special fabricat pentru a rezolva aceasta problema. Obiectele multifunctionale ar fi excelente pe balcon;



Pentru a reusi cu brio sa intretina plantele, o idee mai practica ar fi sa inchida balconul, sa nu-l lase deschis. Acestea sunt mai usor de ingrijit, mobilierul nu va fi afectat sub nicio forma de vremea capricioasa, chiar pot fi asezate diferite piese de interior, mult mai atractive, cu un design modern. Intr-un loc inchis pot fi ingrijite flori exotice, care sa creeze un colt verde impresionat, ce invita pe oricine sa petreaca timp de calitate aici;









Un balcon confortabil trebuie sa fie unul care sa reduca perfect zgomotul de afara, atat de enervant si de stresant in vremurile actuale. Un spatiu inchis poate fi alegerea corecta, geamurile devenind o bariera perfecta in calea tuturor sunetelor suparatoare ale orasului. Ambientul va fi placut, iar starea de bine se va instala la ea acasa;



Balconul poate reprezenta si un loc intim daca este suficient de izolat. Brasovenii ar putea sa puna cateva bariere in calea ochilor vecinilor de langa ei sau de la blocurile din preajma cu ajutorul geamurilor, jaluzelelor sau a panourilor decorative, cu design modern. Pentru a reusi sa creeze un loc potrivit pentru odihna, este bine sa tina cont de cateva trucuri utile in acest sens;



Ideal ar fi ca acest spatiu sa poata fi folosit tot timpul anului, chiar si atunci cand temperaturile afara sunt cu mult sub zero grade Celsius. Incalzirea lui reprezinta o necesitate si poate fi realizata prin montarea unui calorifer sau a unui resou electric, in asa fel incat proprietarul sa-si poata permite sa savureze o cafea delicioasa intr-o dimineata de iarna plina de zapada.



In concluzie, amenajarea unui balcon confortabil la bloc ar putea deveni realitate cu ambitie si cu dorinta de a crea in interiorul locuintei un loc relaxant, distractiv, in care sa se poata ingriji flori sau plante ornamentale, un hobby ideal pentru cei care vor sa lupte impotriva stresului cotidian.





surse foto:



shutterstock.com