Ce mașină are Marian Godină, celebrul poliţist îmbogăţit peste noapte. Ce le spune celor care se iau de „duduia” Godină

Polițistul brașovean Marian Godină a avut numai de câștigat de pe urma talentului său de scriitor. Banii obținuți de pe cărțile vândute nu i-a cheltuit fără cap, însă și-a făcut un moft: a cumpărat o mașină pe care și-o dorea foarte mult, scriu cei de la Cancan. Astfel, Godină nu doar că și-a schimbat locuința, are o casă în Schei, dar și-a luat și altă mașină. A trecut de la un Peugeot din 1995 la un Audi din 2008.



Schimbările în viaţa lui Godină s-au produs şi pe plan personal, de anul trecut schimbându-şi statutul în soţ al Georgianei. Tânăra a fost ironizată pe rețelele de socializare, fiind apărată de fiecare dată de polițist. „M-am trezit aşa cu o curiozitate, că tot îmi apar noutăţi cu familia Godină. Câţi ani are duduia Godină, 22-24? Că pare minoră, de fapt, poate că era minoră când i-a devenit iubită lui Marean”, a fost, spre exemplu, mesajul ironic al unei internaute. „Nu ar fi nimic deosebit, ci doar un simplu sentiment de invidie. Problema e cu locul de muncă al doamnei Mihaela Rusu. Doamna lucrează la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Oare cum protejează ea copiii, tot așa ironic și superior s-o purta și cu ei? Oare teste psihologice dau acolo? Și ca să-i satisfac curiozitatea, «duduia» Godină are 25 de ani. Probabil arată mai tânără pentru că nu e plină de venin și răutate”, a fost reacţia lui Marian Godină.



Până nu de mult Godină trăia din salariul de simplu agent la Poliția Rutieră din Brașov, de anul trecut e luptător la Forţele Speciale. Popularitatea de care s-a bucurat după scandalul cu şefii lui din Poliţie, i-a vândut bine şi prima carte lansată. Până la un punct, când curioșii au oprit calculele, poliţistul făcuse peste 60.000 de euro din vânzarea cărții „Flash-uri din sens opus”.