Ce înseamnă exclusivitate pentru membrii Unibet? Află ACUM!

Fiecare cazino online are planurile sale prin care să își fidelizeze membrii ori să aducă unii noi. În cazul anumitor operatori, focusul principal este programul de loialitate, prin care jucătorii au posibilitatea să profite de diferite beneficii. Însă, există unele agenții care plusează și când este vorba de portofoliu, pentru ca fiecare persoană să aibă cât mai multe opțiuni.



Când este vorba de Unibet Casino, ai parte de ambele tipuri de recompense. Există un avantaj și mai mare, faptul că în oferta sa de jocuri vei regăsi unele titluri exclusive. Având în vedere că această agenție aparține de grupul Kindred, care deține și Vlad Cazino, există posibilitatea ca unele păcănele să fie în portofoliul ambilor operatori. Însă, fiecare în parte vine cu diverse atuuri față de celălalt, așa că este bine să vezi care este mai avantajos pentru tine.



La Unibet Casino poți să încerci sute de jocuri extrem de interesante, cu diverse tematici și caracteristici. Studiază oferta sa și vezi care este mai atractiv, construind o listă a celor mai îndrăgite titluri. Dacă dorești să începi cu unele păcănele pe care le regăsești aproape doar în oferta acestei agenții, poți testa:







l Attila the Hun

l Napoleon & Josephine



l Tactical Force







Lista este completată și cu alte video slot-uri în care adrenalina va ajunge la noi cote. Printre acestea se află și păcănelele online care aparțin providerului Relax Gaming:



l Maze of Osiris are o valoare a RTP-ului de 96% și poate să reprezinte un portal spre Egiptul Antic, dacă îndrăznești să pătrunzi pe teritoriul său virtual. Video slot-ul are un matrix de 5x6 care are 40 de linii de plată. Pe grilă vor apărea numeroase simboluri care dacă sunt îmbinate corespunzător, îți pot aduce câștiguri impresionante.

l Tiny Terrors are o tematică interesantă, în care protagoniștii sunt creaturi extraterestre. Jocul are un RTP de 96.08% și acțiunea se desfășoară pe un matrix de 5x3 cu 25 de linii de plată. Fiecare personaj al poveștii are o superputere care este declanșată în anumite circumstanțe, dacă ai norocul să nimerești o combinație câștigătoare. Apogeul unei runde este când un jucător reușește să activeze rotirile speciale și să aibă combinații câștigătoare în lanț.

l Magnetz are un RTP de 96.66% și are o construcție extrem de deosebită. Jocul are un matrix foarte atipic, care are o grilă totală de 6x8, ce este alcătuită din 4 secțiuni egale, de forma 3x4, care sunt despărțite de linia pentru runde speciale și de două spații unde la fiecare rotire apar alte simboluri, în mod aleatoriu. Păcăneaua are plata tip cluster pentru grupuri de cel puțin 5 elemente, iar dacă ai suficient de mult noroc, vei putea să declanșezi rotiri fără risc ori respins-uri.



Din câte ai putut observa, fiecare joc prezentat vine cu diverse elemente interesante, pentru care merită să dai o șansă micilor universuri virtuale din colecția Unibet Casino. Este extrem de important ca orice titlu ai alege, să fii atent la sumele pe care le investești, ca ele să fie adecvate bugetului tău.