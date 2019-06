Ce avantaje aduce un vaporizator pentru uleiul de canabis?

Uleiul CBD nu mai este o noutate nici in tara noastra. Fiind prezent deja de cativa ani pe rafturile magazinelor, acest produs a revolutionat piata de produse si remedii naturiste, datorita rezultatelor exceptionale obtinute in urma tratamentului cu ulei CBD.Prin urmare, celor care folosesc uleiul de canabis pentru tratarea diverselor afectiuni le recomandam un vaporizator de calitate, care aduce numeroase beneficii. Iata, pe scurt, ce avantaje iti ofera folosirea unui vaporizator pentru uleiul de canabis!Pentru inceput, insa, este indicat sa stabilim cativa termeni, pentru a intelege mai usor ce inseamna vapatul ca proces. Acesta presupune inhalarea unor vapori produsi prin incalzirea unor materiale ce contin CBD, precum e-lichide sau concentrate, cu ajutorul unei tigari electronice sau a unui vaporizator. .Poti intalni mai multe tipuri de vaporizatoare, de la cele desktop, destinate folosirii in confortul propriei locuinte, pana la cele portabile, discrete si usor de folosit.Astfel, un vaporizator poate fi definit ca un dispozitiv electric, ce transforma substantele lichide sau solide in vapori. Acest proces presupune incalzirea unei bobine, care la randul ei vaporizeaza CBD-ul, fara a-i da insa foc. Drept urmare, atat lichidul cat si concentratul CBD pot fi transformate in vapori usor de inhalat.Pe piata poti intalni o gama vasta de e-lichide pentru vapat, precum si concentrate CBD, cum ar fi uleiul sau ceara. Pentru acestea, insa, iti va trebui un vaporizator special.- In procesul clasic de ardere se pot pierde multe din substantele benefice. Prin urmare, pentru a simti gustul si aroma inconfundabile ale uleiului CBD, foloseste un vaporizator!- Inhalarea vaporilor nu are acelasi efect iritant, prezent in cazul fumatului. Datorita procesului de vaporizare, substantele nu sunt arse, ci doar incalzite puternic, iar vaporii nu ating aceleasi temperaturi ridicate. De asemenea, vei simti aceleasi efecte ale CBD-ului, fara efectele nocive ale fumatului.- Este mult mai dificil sa te plimbi cu bongul sau cu pipa ta personala, motiv pentru care multe modele de vaporizatoare sunt portabile. Spre exemplu, daca incarci de acasa un vaporizator pen cu uleiuri sau ceruri, vei putea beneficia de efectele CBD-ului oriunde!Tine cont si de urmatoarele sfaturi, pentru a avea parte de cea mai buna experienta la folosirea vaporizatorului:- Desi nu exista efecte adverse grave, inregistrate pana in prezent, este bine sa ai grija la dozaj, in special daca esti incepator. De aceea, poti incepe cu doze mici, pana descoperi doza potrivita organismului tau. De altfel, daca simti ca este prea slab, poti mari oricand doza!- O setare prea puternica poate conduce la arderea si, prin urmare, pierderea unei mari cantitati din uleiul CBD. De aceea, este indicat sa investesti intr-un vaporizator ce beneficiaza de controlul temperaturii, precum modelul "Green Light Vapes".- Acest lucru este foarte important, indiferent ca vorbim despre ceruri sau uleiuri concentrate. Aceste produse trebuie sa vina insotite de certificarea de laborator, precum si cea a conditiilor in care au fost crescute plantele (agricultura BIO, organica etc)- Incepe prin a pufai cate putin, din doua motive: In primul rand, risti ca uleiul sa iti ajunga direct in gura, iar in al doilea, uleiul din vaporizator se poate supraincalzi, ajungand chiar la temperatura de ardere!