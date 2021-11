Ce a insemnat si ce inseamna acum eleganta in tinutele masculine

Eleganta in cazul barbatilor inseamna rafinament, frumusete, calitati pe care le manifesta in fata sexului frumos, calitati care se remarca prin postura, tinuta si comportament. Reprezetantii sexului masculin sunt acum din ce in ce mai preocupati de felul in care arata si incearca in permanenta sa se adapteze noilor tendinte in moda astfel incat sa isi pastreze notorietatea in societate, deoarece stilul se afla la baza succesului, iar camasa, pantalonii, cravata si pantofii de piele, precum si modelele de pulovere barbati pe care decid sa le poarte au un rol important in ceea ce priveste succesul domnilor in societate.







Moda masculina, eleganta si stil de-a lungul timpului







Moda masculina este si a fost in continua schimbare, influentata de retelele de socialzare si de industria cinematografica, unde se promoveaza in continuu diferite coduri vestimentare si etice. Elemente precum camasa, palaria, ceasul, modelele de pulovere barbatesti, camasi, au supravietuit trecerii timpului si au devenit articole definitorii pentru eleganta barbatilor.



Din punct de vedere al istoriei, moda masculina a fost caracterizata de-a lungul timpului astfel:







l in anii 1900 costumele barbatesti complete din pantaloni, camasa, vesta nu lipsea din tinuta zilnica, fiind purtate sub pardesii lungi. Hainele atunci erau foarte largi, iar accesoriile obligatorii sunt cravata si palaria, impreuna cu ceasul de buzunar, cureaua, batista si tabachera. Barbatii din inalta societate purtau palarii, iar dunga palariei intr-o parte, ca si semn de noblete, astfel incat sa se diferentieze de cei din clasa de mijloc;





l in anii 1920, vesta a devenit din ce in ce mai utilizata, pantalonii cu dunga si-au pastrat lungimea, acoperind tocul pantofului, cravata fiind inlocuita cu papionul, mai ales in cadrul unor evenimente ce impun o asemenea tinuta;





l in anii 1950, barbatii purtau palaria ca si un accesoriu plin de rafinament si eleganta, iar usoara ridicare a acesteia de pe crestet devenea forma de salut cea mai des intalnita;





l in epoca disco, moda la barbati a fost influentata de formatii precum The Beatles si Bee Gees, pantalonii evazati fiind o emblema a elegantei, ochelarii de soare fiind un accesoriu nelipsit si camasile avand diferite imprimeuri;





l in era 80-90, tricourile, maletele si modelele de pulovere barbati tricotate au devenit o adevarata emblema a elegantei, culorile sobre au disparut si au lasat loc celor animate care nuanteaza perfect tinuta intr-un perfect echilibru cromatic.





Ce caracterizeaza eleganta masculina contemporana?







Eleganta masculina contemporana este caracterizata de vestimentatie, de costumele barbatesti, costumele business sau smart casual, din ce in ce mai pe placul barbatilor pentru ca sunt croite intr-o maniera ce respecta fidel liniile corpului. De asemenea, eleganta contemporana barbateasca este caracterizata de pantofi din piele, mocasini si ghete care evidentiaza tinutele intr-un contrast cromatic.



Cravata si papionul nu mai sunt accesorii elegante ce se poarta zi de zi in tinutele barbatesti, doar in situatia in care dress-code-ul de la locul de munca o cere, ci numai in cadre oficiale, la evenimente sau festivitati, la ceremonii business si nu numai.



Pentru a mentine o nota de eleganta si de rafinament cu tinutele alese pentru a fi purtate zilnic, barbatii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele recomandari:







l sa nu poarte niciodata articole vestimentare sport sau casual impreuna cu cele black-tie;

l sa tina cont ca latimea reverului de la camasa trebuie sa fie la fel ca cea a cravatei;

l sa tina cont ca manseta unei camasi trebuie sa fie iesita 2 cm in afara manecii sacoului.