Canabidiolul (CBD) a inundat industria sănătății și a bunăstării de câțiva ani, iar acum acest compus natural a ajuns să acapareze și industria cosmetică și de îngrijire a pielii. Un nou produs care face furori este crema de piele CBD care ameliorează durerea. Oamenii doresc să știe cum funcționează acest produs și dacă este cu adevărat eficient în tratarea durerii.



CBD este un canabinoid care este extras din planta de canabis (sau, mai precis, din cânepă). Celălalt canabinoid cunoscut este tetrahidrocannabinolul (THC), care este cel care provoacă efectul "high" al marijuanei. Cu toate acestea, nu există aproape nicio cantitate detectabilă de THC în produsele CBD, astfel încât nu există niciun efect psihoactiv.



Canabinoizii își exercită efectele în organism prin interacțiunea cu sistemul endocanabinoid, care constă din receptori canabinoizi, endocanabinoizi și enzime care descompun și sintetizează canabinoizii. Endocannabinoizii sunt produși în corpul uman, în timp ce fitocanabinoizii (cum ar fi CBD și THC) sunt produși în mod natural de plante. Sistemul endocannabinoid poate afecta o gamă largă de experiențe zilnice, de la modul în care simțim durerea până la starea noastră de spirit.



În ceea ce privește durerea, soluțiile CBD reprezintă o nouă cale promițătoare din mai multe motive. În primul rând, s-a constatat că CBD este un antiinflamator natural.1 Problemele și bolile inflamatorii pot varia de la leziuni musculare la sindromul de colon iritabil (IBS). CBD prezintă efecte imunomodulatoare care, împreună cu endocannabinoizii, pot ameliora durerea și inflamația. În plus, CBD poate îmbunătăți somnul și promova relaxarea2, ceea ce ajută la procesul de vindecare.



Inițial, CBD era disponibil doar sub formă de ulei care se lua pe cale orală și apoi se absorbea în sânge. Cu toate acestea, cremele cu CBD sunt absorbite transdermic, ceea ce permite ca medicamentul să fie administrat direct la nivelul durerii. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că receptorii endocannabinoizi sunt prezenți în piele și în fibrele nervoase3 , ceea ce susține și mai mult utilizarea transdermică a CBD.



Deoarece acest produs este relativ nou pe piață, există puține studii privind eficacitatea dovedită a cremelor, unguentelor, gelurilor și balsamurilor CBD în gestionarea durerii. Majoritatea studiilor efectuate până în prezent fie implică modele animale, fie au fost preclinice. Cu toate acestea, un studiu privind aplicarea transdermică a CBD la șobolani cu artrită a arătat rezultate promițătoare.4 Poveștile de succes raportate de către aceștia formează baza cunoștințelor publicului despre eficacitatea cremei CBD pentru ameliorarea durerii. Unul care a atras atenția în mod semnificativ a fost articolul din New York Times privind utilizarea cremei CBD pentru ameliorarea durerii de picior după purtarea tocurilor înalte.5



Pentru a afla dacă crema CBD pentru ameliorarea durerii ar putea funcționa pentru tine, încercarea și eroarea este cea mai bună modalitate de a învăța - și aceasta este o opțiune de încredere datorită profilului său de siguranță și a lipsei de efecte psihoactive.