Cazinouri online cu rotiri gratuite fără depunere 2020

Un mare avantaj al cazinourilor online este reprezentat de bonusul fără depunere și de rotirile gratuite. Practic avem șanse de câștig fără a investi inițial niciun ban. Aproape fiecare cazino oferă un tip de stimulent de bun venit, iar aceste bonusuri se completează de obicei și cu alte beneficii.





Ce sunt rotirile gratuite?



Rotirea gratuită, așa cum sugerează și numele, este o rundă în care jucătorul nu riscă nimic din banii săi. Este gratuit. Există cazinouri online care oferă un număr consistent de rotiri gratuite ca bonus fără depunere la înregistrare. De cele mai multe ori, rotirile gratuite pot fi utilizate pentru un singur slot, iar jucătorul nu poate modifica suma pariului. Câștigurile obținute din rotirile gratuite se pot transforma în bani reali odată cu îndeplinirea cerințelor minime de rulaj.



Te poți bucura de bonusul în rotiri gratuite indiferent de tipul de dispozitiv pe care îl folosești pentru jocurile de noroc online. Majoritatea cazinourilor au disponibile atât versiuni desktop, cât și versiuni mobile sau chiar aplicații mobile pentru iOS și Android.



Toate jocurile noi sunt lansate folosind cea mai recentă tehnologie mobilă, în timp ce multe sloturi clasice au fost reamenajate și pentru jocul mobil. Acest lucru înseamnă că vei putea folosi rotirile gratuite și la sloturile pe mobil.









Cazinouri online cu rotiri gratuite fără depunere





Bonusul fără depunere este oferit de cele mai multe ori în momentul în care un utilizator deschide un cont nou sau la verificarea contului. Jucătorii nu sunt nevoiți să depună niciun ban, însă vor putea să încerce câteva sloturi gratis. Pentru a beneficia de aceste oferte tot ce este nevoie să faci este să identifici cazinoul care se potrivește preferințelor tale și să creezi un cont online. Durează doar câteva minute și poți utiliza orice device: telefon, tabletă sau laptop.





La momentul actual, mai multe cazinouri online licențiate oferă rotiri gratuite fără depunere 2020 în mod automat, astfel încât nu este necesar să folosești coduri bonus pentru a le solicita. Totuși, trebuie să citești termenii bonusului cu atenție pentru a afla dacă simpla înregistrare este suficientă pentru a primi bonusul sau este necesar și alt pas, cum ar fi introducerea unui cod bonus sau verificarea contului. Dacă observi că nu ai primit bonusul fără depunere și rotirile gratuite, cel mai bine este să contactezi serviciul clienți pentru a solicita aceste beneficii.





Bonusul fără depunere cu rotiri gratuite este un mod excelent pentru a testa sloturi online fără să ai pierderi financiare. Practic, este șansa de a câștiga bani reali fără a investi ceva. Iar dacă șansele nu sunt favorabile, riscurile sunt oricum inexistente. Am pregătit o listă scurtă a cazinourilor online care oferă rotiri gratuite fără depunere. Alege-l pe cel care ți se potrivește cel mai bine.





1. Admiral (50 Rotiri Gratuite)





Amiral oferă 50 de rotiri gratuite la momentul înregistrării unui cont nou, mai exact la activarea contului prin accesarea link-ului trimis de echipa Admiral după completarea formularului de înregistrare. Avantajele pentru utilizatorii jocurilor oferite de Admiral se regăsesc în oferta vastă de jocuri: sloturi, jocuri de masă, dar și pariuri. Admiral are o bună reputație, fiind unul dintre cele mai vechi cazinouri licențiate de pe piața din România. Jucătorii au la dispoziție numeroase metode de plată, printre care card de credit sau debit (Visa, Mastercard), portofel electronic (Skrill, Neteller sau Paysafecard). De asemenea, serviciul de asistență clienți este disponibil zilnic, atât telefonic, cât și pe e-mail. În plus, în portofoliul Admiral vei găsi o colecție impresionantă de sloturi clasice de la un furnizor renumit la nivel mondial, Novomatic. La momentul deschiderii contului, pe lângă cele 50 de rotiri gratuite, vei primi și un bonus in bani de până la 1000 RON.





2. Netbet (100 Rotiri Gratuite)





NetBet oferă jucătorilor săi un bonus de 100 de rotiri gratuite fără depunere prin folosirea codului bonus OFERTA100 la momentul înregistrării. În plus, pentru pasionații de sport, acest cazino oferă pariuri live, statistici, NetBet TV, dar și posibilitatea de sport virtual. Jucătorii se pot bucura de toate beneficiile cazinoului folosind website-ul NetBet sau aplicația mobilă. Ambele variante sunt securizate, neexistând niciun risc pentru datele și banii utilizatorilor. NetBet este poate cel mai renumit cazino pentru serviciul său de asistență clienți, câștigând de altfel și premiul Best Customer Support. Jucătorii care întâmpină dificultăți pot contacta reprezentanții cazinoului direct pe site, prin mesaj sau prin intermediul aplicației WhatsApp.













3. Fortuna (40 Rotiri Gratuite)





Fortuna este cazinoul ideal pentru iubitorii de sport, dar și pentru pasionații de sloturi și jackpoturi. Orice membru nou va primi după deschiderea și verificarea contului 40 rotiri gratuite pe care le va putea utiliza la orice slot ales. Pe lângă rotirile gratuite, un utilizator nou va primi și un bonus generos în bani. Pentru amatorii de jocuri de noroc sunt puse la dispoziție numeroase sloturi care pot aduce câștiguri consistente, cum ar fi Age of the Gods sau Batman. Fortuna este un cazino licențiat unde siguranța jucătorilor este garantată. Metodele de plată sunt sigure, iar câștigurile pot fi retrase prin metode de plată variate. Fortuna pune mare accent pe confidențialitate și securizarea datelor, dar și pe promovarea unui joc responsabil.