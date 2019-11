Cățelușa Kara, cel mai proaspăt angajat al ISU Braşov

Kara - primul câine din istoria ISU Braşov! Noua „angajată” are 4 luni, e ciobănesc belgian malinois și va începe în curând antrenamentele.



O căţeluşă de numai 4 luni este cel mai proaspăt angajat al ISU Braşov. Deocamdată, patrupedul va fi dresat şi antrenat pentru intervenţii în caz de cutremur sau alte calamităţi. Kara este un ciobănesc belgian care a fost primit cu mare bucurie de către pompierii braşoveni, mai ales că este primul câine din istoria ISU Braşov.



„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov are, de acum, un nou angajat. Este vorba de primul câine pe care îl are Inspectoratul, o femelă de 4 luni, pe care colegii sunt nerăbdători să o vadă la antrenamente. Deocamdată, se joacă și se adaptează cu mediul din unitate, însă, în curând, va începe programul de dresaj. Kara este un ciobănesc belgian Malinois și va fi pregătită să ne ajute la intervențiile în cazul producerii unor cutremure sau alte situații când este nevoie să caute supraviețuitori”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Braşov, Ciprian Sfreja.



Deocamdată, căţeluşa are nevoie de adaptare, astfel că se joacă mai toată ziua. În curând ea va începe, însă, cursurile de dresaj la finalul cărora va trebui să îi poată ajuta pe pompieri în misiunile lor, în special în cazul producerii unor cutremure de mare magnitudine.



Kara se va afla sub directa îngrijire a unui cadru militar din Detașamentul 1 de Pompieri Brașov care se va ocupa de antrenamentul ei zilnic.



Câinii de căutare-salvare folosiți în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență trebuie să se adapteze foarte ușor la orice zonă de antrenament sau condiții meteorologice și să aibă o mare rezistență psihică la antrenamentele îndelungate si succesive. Toate antrenamentele cu patrupedele destinate căutării și salvării persoanelor surprinse sub dărâmături folosesc metode care exclud orice forma de duritate, astfel încât câinii să fie calmi şi sociabili atunci când descoperă victime (a căror reacție poate fi una nefirească).