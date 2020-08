Catalog online şi în anul școlar 2020 - 2021, la Brașov. Note, absenţe, orar şi... teme

Descriere foto: Școlile şi liceele din Braşov vor avea, pentru al doilea an la rând, un „catalog electronic” cu toate instrumentele de management şi raportare a situaţiei şcolare. Este vorba despre continuarea proiectului „NoteInCatalog”; Sursa: bzb.ro







Plarforma „NoteInCatalog” va fi activată de Primăria Brașov şi în noul an şcolar, cu noi facilităţi în an de pandemie



Școlile şi liceele din Braşov vor avea, pentru al doilea an la rând, un „catalog electronic” cu toate instrumentele de management şi raportare a situaţiei şcolare. Este vorba despre continuarea proiectului „NoteInCatalog”, o platformă electronică ce permite accesul părinţilor la situaţia şcolară a copiilor, dar oferă şi şcolilor, Inspectoratului Şcolar şi Primăriei instrumente pentru a avea cât mai rapid rapoarte sau statistici, pe baza cărora să poată fi luate decizii.



În acest an, faţă de proiectul-pilot de anul trecut, aplicaţia va include trei module noi. Primul este o bibliotecă virtuală, care va permite profesorilor să adauge titluri şi linkuri către titluri, iar elevilor să acceseze aceste informaţii. Modulul „Orar” va permite profesorilor sau secretariatului să definească orarul la clase, care va putea fi vizualizat atât de elevi, cât şi de părinţi. Modulul de teme va permite profesorului să trimită o temă în format text, fişier sau fotografie şi va permite elevului să trimită retur rezolvarea temei, de asemenea în format text, fişier sau foto. Mai mult, modulul va permite profesorului şi un sistem de notare a temelor primite.



„Părinţii vor putea să vadă notele şi prezenţa copiilor şi vor fi mai conectaţi cu situaţia şcolară a copiilor. Noi, primăria, vom avea raportări care să ne ajute în alocarea fondurilor pentru abonamentele gratuite ale elevilor, de exemplu, sau pentru burse şi premii de excelenţă, ori pentru programul «Primul Ghiozdan», sau pentru alte situaţii care ţin de managementul unităţilor de învăţământ. Inspectoratul Şcolar şi instituţiile de învăţământ vor avea de asemenea un instrument care să le ajute în statistici şi planificări din domeniul lor de activitate. Contractul a fost deja semnat, este al doilea an în care acest program se desfăşoară, au fost integrate şi elemente noi şi cred că va fi în continuare un instrument util, mai ales în contextul actual”, a declarat primarul George Scripcaru.



.......................................................................................................



Anul trecut, platforma a fost utilizată de 23 de unităţi şcolare din Municipiul Braşov, totalizând 19.550 de elevi. Au fost conectaţi în aplicaţie 1.341 de profesori şi peste 10.400 de părinţi, dintre care 9.275 prin intermediul aplicaţiei mobile şi 1.225 prin intermediul aplicaţiei web.

În anul şcolar 2029-2020, 542.363 note, prin intermediul aplicaţiei NoteInCatalog, 184.726 absenţe şi 15.366 mesaje au ajuns la părinţi mai repede. Chiar şi atunci când elevii n-ar fi vrut lucrul acesta...



Contractul are o valoare de 154.700 lei, cu tot cu TVA.