Cat de importante sunt cadourile?

Oferirea cadourilor a fost intotdeauna un subiect dezbatut in studiile comportamentelor umane, fiind tinta psihologilor, antropologilor, economistilor si a oamenilor de marketing.Acestia au descoperit ca oferirea de cadouri reprezinta o parte surprinzator de complexa si de importanta a interactiunii umane, fiind de mare ajutor in definirea relatiilor si in intarirea legaturilor cu familia si prietenii. Intr-adevar, psihologii sustin ca acela care ofera un dar are beneficii prihologice mai mari decat cel ce il primeste. Fiind considerata cea mai materialista perioada a anului, este adevarat ca oferirea darurilor isi pierde din esenta in preajma sarbatorilor de iarna.Dar in acelasi timp in care poate fi rezonabil sa limitezi cheltuielile in perioada Craciunului, psihologii ne spun ca solutia nu este sa renuntam la schimbul de cadouri cu cei dragi. Expertii mai spun ca oamenii care refuza sa accepte sau sa schimbe daruri de sarbatori pot pierde o parte importanta din conexiunea cu familia si prietenii.Acest refuz nu face niciun serviciu relatiei dintre oameni. Daca eu refuz sa primesc un cadou sau spun ca nu am nevoie de nimic, nu te mai incurajez in niciun fel sa te gandesti la mine sau la lucrurile care imi plac. Te privez de a experimenta bucuria implicarii in acea activitate.Le facem un rau celor din jur privandu-i de darul de a darui.Diferenta dintre femei si barbatiS-a demonstrat ca barbatii au, in general, mai mult simt practic in ceea ce priveste cadourile si dau mai multa importanta pretului. Femeile, pe de alta parte, tind sa fie mai preocupate de incarcatura si semnificatia emotionala a cadourilor pe care le aleg.