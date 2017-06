Cât au cheltuit românii în minivacanța de Rusalii

Descriere foto: Sursa: Antena 3

Un studiu al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc relevă că românii au cheltuit 7.5 milioane de euro în minivacanţa de Rusalii.



Peste 130.000 de turişti au ales pentru perioada 1-5 iunie pachete turistice în ţară, atât pe litoral, cât şi în staţiunile montane sau balneare. Sejurul mediu în această perioadă a fost de trei zile.



Investitorii din turism consideră că sărbătoarea Rusaliilor a reprezentat adevărata deschidere a sezonului estival pe litoral. În aceste zile, mai mult de 50.000 de români şi-au petrecut minivacanţa în staţiunile de la mare, unde au cheltuit aproximativ 3 milioane de euro.

Cele mai aglomerate au fost structurile de cazare din nordul litoralului - Mamaia şi Năvodari, dar foarte mulţi turişti au ajuns şi în Vama Veche. Dacă în staţiunile din sud (Saturn, Venus, Jupiter şi Neptun) au sosit mai mult familii cu copii, în cele din nord şi în Vama Veche au venit în general tineri, atraşi de distracţie şi petreceri.



FPTR afirmă că în acest an, hotelierii au venit în întâmpinarea turiştilor cu oferte avantajoase pentru minivacanţa de Rusalii, tarifele fiind cu 30%-40% mai scăzute faţă de cele din sezon, iar pentru turiştii care au stat mai multe zile s-au aplicat tarifele din programul „Litoralul pentru toţi“.



Pachetele turistice au fost variate. Unii dintre turişti au achiziţionat pachete all inclusiv, altii au preferat să mănânce la puținele terase deschise. Tarifele medii au variat de la o categorie de confort la alta, începând cu 60 de lei pe noapte camera de 1*, 100 lei camera de 2*, 150 lei camera de 3* şi 350 lei camera de 4*.



Chiar dacă la munte s-au anunţat precipitaţii, 65.000 de români şi-au rezervat o vacanţă într-una din staţiunile montane, unde au cheltuit în jur de 3,6 milioane de euro. Aici, cazarea a costat între 80-500 lei de persoană. Cele mai căutate staţiuni au fost cele de pe Valea Prahovei. Peste 45.000 de romani au preferat să meargă la pensiuni, cele din zona Bran, Moeciu, Mărginimea Sibiului fiind pe primul loc în topul solicitărilor.



Staţiunile balneare au fost şi ele solicitate în această perioadă, circa 15.000 de români alegând să-şi petreacă vacanţa la băi, unde au putut beneficia de programe speciale de tratament şi relaxare. Per total, aceștia au plătit pentru vacanţă în staţiunile balneare aproape 700.000 de euro.



Românii care şi-au dorit să petreacă în natura s-au orientat spre Delta Dunării. Este vorba despre 1.500 de persoane, în special pescari pasionaţi şi turişti dornici de inedit. În ceea ce priveşte tarifele, în Delta Dunării, de exemplu, trei nopţi de cazare la un hotel de trei stele, cu mic dejun, costă 500 de lei de persoană. Din calculele FPTR, în Deltă s-au cheltuit în această perioadă aproximativ 200.000 de euro.