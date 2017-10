Câștigătorul Palme d’Or 2017 deschide prima ediție Les Films de Cannes à Braşov

Les Films de Cannes, festivalul cu opt ani de tradiţie în prezentarea celor mai importante filme arthouse ale anului, ajunge la Braşov în perioada 13-19 octombrie, la Cinema ONE. Prima ediţie Les Films de Cannes à Braşov se va inaugura cu proiecţia filmului sudez „The Square”, în regia lui Ruben Östlund, câștigătorul Premiului Palme d’Or pentru cel mai bun film, în 2017. Pe 19 octombrie, în închiderea festivalului,regizorul italian Antonio Piazza, va participa la proiecția filmului „Sicilian Ghost Story”, pe care l-a realizat împreună cu Fabio Grassadonia. Filmul a deschis anul acesta secțiunea Semaine de la Critique de la Cannes și va fi proiectat în premieră în România, la Brașov, în cadrul festivalului.







Filmul lui Ruben Östlund, „The Square”, o capodoperă care anul acesta a obţinut Palme d’Or-ul, va fi prezentat în deschiderea Les Films de Cannes à Braşov, pe 13 octombrie, începând cu ora 20.30. Claes Bang îl interpretează pe Christian, curatorul respectat al unui muzeu de artă contemporană căruia îi scapă lucrurile de sub control după buzz-ul făcut de echipa de PR angajată chiar de el pentru promovarea unui spectacol. În sanctuarul The Square are loc o cascadă de întâmplări neprevăzute care transformă filmul într-o comedie cu pulsul ridicat, „un spectacol neobișnuit și scandalos, cu momente de frenezie pură”, după cum îl caracterizează The Guardian.În România, filmul „The Square”este distribuit de Independența Film și va rula în cinematografele din țară începând cu 20 octombrie.







„Pentru mine este o formă de a sparge barierele dublului-standard. Suntem afectați de spiritul de turmă și devenim speriați când lucrurile scapă de sub control. Trebuie să ni se reamintească permanent: 'Eu sunt cel care trebuie să ia atitudine!'. Iar asta este este simplu de făcut.” – declara Ruben Östlund anul acesta, imediat după câștigarea Palme d’Or.







În ultima seară a festivalului, publicul va avea ocazia să discute cu regizorul Antonio Piazza, care va fi prezent la proiecţia în premieră a dramei „Sicilian Ghost Story”, realizată de Piazza împreună cu Fabio Grassadonia, cu care a scris și regizat filmele. „Sicilian Ghost Story” este plasat într-un sat din insula italiană. Luna, îndrăgostită de Giuseppe, și colega de clasă a acestuia, refuză să accepte diapariția misterioasă a adolescentului și pentru a-l găsi, pătrunde în lumea întunecată care l-a înghițit și a cărei poartă de acces este lacul. „O realizare tehnică superbă transformă realitatea crudă într-o fabulă cu multe ramificații ... O imagine recurentă este cea a ruinelor unui magnific templu grecesc care se ridică deasupra mării, ca o nostalgie pentru întoarcerea zeilor despre care se crede că au populat insula cândva”, scria The Hollywood Reporter despre cel mai recent film al regizorilor italieni.







Cei doi au început în forță în 2010, cu „Rita”, unul dintre cele mai premiate scurtmetraje italiene din ultimii ani, cu peste 40 de premii și selecții în circa o sută de festivaluri. În 2013, debutul lor în lungmetraj, „Salvo”, a câștigat Marele Premiu și Premiul Révélation France 4 în Semaine de la Critique la Cannes. „Salvo”a fost distribuit în peste 20 de țări și proiectat în numeroase festivaluri. In Italia, a fost recompensat cu trofeele Nastro d’Argento pentru imagine și Cea mai bună actriță și a fost nominalizat la patru premii David di Donatello.







La Bucureşti, Les films de Cannes se va desfăşura în perioada 13-22 octombrie şi va fi urmat de ediţii regionale în oraşele Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Iaşi, Arad și Suceava. Programul Festivalului va fi făcut public pe www.filmedefestival.ro .







Les Films de Cannes à Braşov este un proiect organizat de Asociația Cinemascop, finantat de Ministerul Culturii și al Identității Naționale și de Centrul Național al Cinematografiei, și co-finanțat de Consiliul Județean Brașov.