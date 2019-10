Castelul Bran va găzdui cea mai provocatoare tabără internaţională de muzică

Descriere foto: Dracula’s Bran Castle Songwriting Camp by DeMoga Music

Dracula’s Bran Castle Songwriting Camp by DeMoga Music, în parteneriat cu Ultra Music, reuneşte în luna octombrie autori şi artişti de pe patru continente, pentru a compune muzică după apus, în cinci studiouri de înregistrări amplasate în interiorul castelului Bran. Tabăra reprezintă o premieră în România si promite o experienţă unică, marcată de spiritul legendar al vampirilor şi de muzică nouă.



Între 21 şi 25 octombrie, zidurile castelului Bran vor răsuna de note muzicale compuse de autori şi artişti premiaţi internaţional, în cadrul celei mai mari tabere internaţionale de muzică din România. Peste 50 de artisti, producatori si songwriteri români şi internaţionali se reunesc la Bran săptămâna viitoare, pentru a crea muzică în cele cinci studiouri muzicale complet echipate, amenajate în camerele castelului, vechi de peste 600 de ani.



Conceptul taberei este creat de Marius Moga, recunoscut deja pentru taberele de muzică pe care le organizează de mai bine de şapte ani atât pentru artişti şi compozitori, cât şi pentru copii. De aceasta dată, compozitorul îşi propune să pună Transilvania pe harta internaţională a creaţiei muzicale cu cea mai provocatoare tabără de muzică din Europa. Totul este transpus în cuvinte printr-o poveste fantastică nemuritoare scrisă de către scenarista Ana Maria Lembrau.



Printre autorii străini prezenţi în camp se numără:



Damon Sharpe - creatorul celebrului hit semnat de Jennifer Lopez, “Love Don’t Cost A Thing”, Kylie Minogue, Ariana Grande si Alesso;

Khaled Rohaim - autor nominalizat la premiile Grammy, care a compus pentru artiști ca: Rihanna, Ariana Grande, Zayn, R3hab, Icona Pop şi mulţi alţii;

Artistul australian Amfa Rose, LRS - au compus pentru Jennifer Lopez, Ozuna, Pitbull;

Carl Lehmann - a compus pentru Panic! At The Disco, Lyam Payne şi Why Don't We?;

Faux Delorean (Bali & Robin) - Rita Ora, Chris Brown, Icona Pop, Elliphant, Benjamin Ingrosso, Zara Larsson, Koda, Madison Love, Pell, Kim Viera)

Martin Rene (Megan Trainor, Snoop Dog, Ozuna) etc.



Din tabără nu vor lipsi artişti, songwriteri şi producători români de top precum: Randi, Nicole Cherry, Damian Draghici etc.