Case săseşti din Viscri sau Cincşor, transformate în locuințe de oaspeţi pentru turişti

Case tradiţionale săseşti din satele din Transilvania au fost transformate în case de oaspeţi pentru a putea primii turiştii dornici de a avea experienţa unei vacanţe la sat. În Viscri şi în Cincşor, antreprenorii au deschis mici pensiuni astfel încât turiştii să se poată bucura de traiul vieţii la sat.





Astfel, doi antreprenori din Bucureşti, Alexu Toader şi Mara Elena Oană, au lăsat viaţa aglomerată a Bucureştiului pentru traiul la sat şi au deschis casa de oaspeţi Viscri 32-White Barn & Blue House, care are un restaurant şi o mică pensiune. Casa de oaspeţi are în prezent trei camere cu baie proprie, mobilierul este restaurat şi în fiecare cameră există câte o sobă construită din ceramică tradiţională.



Modul în care casa de oaspeţi de la Viscri este amenajată duce cu gândul la vechile case rurale din Transilvania. Viscri 32 are şi un restaurant construit într-un vechi hambar. Casa de oaspeţi are cele două camere ocupate până în luna ianuarie 2021, iar preţul unei astfel de camere ajunge la aproximativ 670 lei pe noapte.



Carmen Schuster, care locuieşte în localitatea braşoveană Cincşor, care numără doar 650 de locuitori, a deschis o Casa de Oaspeţi în satul transilvănean. Ea s-a mutat în Cincşor în urmă cu aproape cinci ani şi a dezvoltat proiectul Casele de Oaspeţi de la Cincşor, care are în componenţa sa patru case cu un total de 18 camere şi o capacitate de cazare de circa 40 de persoane. Acestora li se adaugă un restaurant în bucătăria căruia se folosesc ingrediente locale, acolo unde ele există. Toate cele patru case au trecut printr-un proces de restaurare, astfel încât să se păstreze aerul unei case tradiţionale săseşti.



Una dintre case este o veche şcoală evanghelică, o clădire foarte modernă pentru un sat transilvănean. Casa are patru camere, o bibliotecă şi o zonă de relaxare în salonul din vechea cancelarie.



O altă casă în care pot dormi turiştii este o veche casă parohială, printre cele mai vechi clădiri din Cincşor, care a fost restaurată şi transformată astfel încât să poată primi oaspeţi în cele cinci camere ale sale. În cadrul proiectului se mai află şi casa ţărănească ce are trei camere decorate în stil rustic-modern şi o casă numită Frank House, care înainte a fost magazinul satului.



Conform site-ului de rezervări Booking.com, o noapte de cazare la Casa de oaspeţi Cinşor în perioada 27-28 august 2020 este de 70 de euro pentru doi adulţi într-o cameră dublă.