„Cartea noastră de poveşti”, un proiect în sprijinul Spitalului de Copii

Descriere foto: „Cartea noastră de poveşti”; Sursa: bzb.ro



„Cartea noastră de poveşti” (un proiect la care au participat 13 autori), va fi lansată astăzi, iar încasările vor fi donate Spitalului de Copii. Cartea reunește poveşti „născute” separat, dar aduse împreună pentru un scop nobil.



Astăzi, 17 martie 2017, de la ora 18.00, la Aula Universităţii Transilvania va fi lansată „Cartea noastră de poveşti”, o culegere de poveşti în limbile română, engleză, franceză, italiană, germană şi spaniolă, pentru care au muncit pro-bono 13 autori, 14 traducători şi 43 de ilustratori, aceştia din urmă în majoritate copii.



Proiectul coordonat de Teofil Mihăilescu cu sprijinul Asociaţiei Culturale „ArhiNeo”, în colaborare cu Clinica Neomed, este un produs indepentent, privat, apolitic şi caritabil, banii obţinuţi din vânzarea cărţii urmând a fi donaţi Spitalului de Copii din Braşov.



„La început, noi toţi cei implicaţi în acest proiect am crezut că aceasta va fi o simplă carte de poveşti pentru copii. În definitiv, am şi anunţat-o astfel. Odată însă cu sosirea textelor, mi-am dat seama că a devenit mult mai mult de atât: mi-am dat seama că acest proiect şi-a cristalizat un suflet independent de noi toţi. De fapt aceasta este imensa bucurie a acestui concept care a căpătat şi trup prin cartea în care fiecare şi-a scris, de fapt, un pic din povestea sa de viaţă”, a declarat coordonatorul Teofil Mihăilescu.



Lansarea-spectacol se va bucura de prezenţa autorilor, a traducătorilor, ilustratorilor, dar şi a artiştilor invitaţi pentru recitaluri - pianistul Horia Mihail, Alexandra Fits şi Gaudeamus Quartet, soprana Emilia Calefariu şi Ritmo Latino. Totodată, vor fi invitaţi şi medici de la Spitalul de Copii, inclusiv directorul medical dr. Marcel Albean.



Este cel de-al doilea an în care Teofil Mihăilescu realizează un proiect editorial şi caritabil, destinat tot Spitalului de Copii din Brașov. Startul acțiunilor s-a dat tot în luna martie, dar în 2016, prima gală-spectacol-lansare de acest tip din oraş purtând numele „România Paralelă. Alienare şi kitsch în arhitectura şi spaţiul public”.



Anul acesta, brașovenilor le-au fost pregătite aceste poveşti minunate, adunate laolaltă pentru un scop nobil, în „ Cartea noastră de poveşti”.



Dintre cei 13 autori, 8 sunt braşoveni, iar 2 sunt cetăţeni străini stabiliţi la Braşov, proiectul fiind unul local.



Nici unul dintre autorii acestei culegeri de istorioare pentru copii (Teofil Mihăilescu, Augustin Ioan, Dan Moruzi, Savu Popa, Mirona-Ioana Tatu, Cristian Muntean, Doina Rus, Julia Bartha, Raluca Purcaru, Modesta Peralta-Sosa, Claude Aube, Silvian Duică şi Mihaela Bancu) nu este scriitor de poveşti, ba mai mult, unii dintre ei chiar şi-au făcut abia acum debutul literar.



„Profesiile autorilor şi domeniile din care provin sunt de o mare diversitate: arhitectură, arte, litere, învăţământ, biserică, teatru, medicină, muzică, fotografie, publicitate. Prin apartenenţa autorilor la diverse spaţii etnice, religioase şi geografice, cartea are respiraţie multiculturală. Totodată, invitaţia nu a fost pentru ei, ci pentru copilul din ei, căci pe el l-am rugat de fapt să le scrie povestea”, a mai precizat Teofil Mihăilescu.



Toate aceste poveşti s-au „născut” separat, niciunul dintre autori necunoscând, înainte de lansare, poveştile celorlalţi.



Fiecare autor a fost invitat să-şi prezinte povestea şi tradusă într-o limbă străină la alegere, pentru a sublinia faptul că acest proiect este deschis către lume. De asemenea, fiecare autor a fost invitat să-şi prezinte povestea împreună cu ilustraţiile acesteia, fiind invitat să le facă chiar el sau să aleagă pe cineva care poate face cel mai bine acest lucru, în orice tehnică artistică. În final, au fost preferați să realizeze ilustrațiile poveștilor, în special copii.



Cartea poate fi cumpărată, la preţul de 70 de lei, de la Clinica Neomed din Braşov, la numărele de telefon 0368.424168, 0762.249010 sau direct la sediul din strada Crişului, nr 1, 1-C-2, Braşov.