Care TV LG este perfect pentru tine?

Indiferent dacă ești un fan al sportului, iubitor de filme sau jucător hardcore, LG are televizorul perfect pentru tine.Fie că sunt Sărbători, fie că este orice altă zi a anului, nu crezi că este timpul pentru un mic cadou - pentru tine? Te sfătuim să investești într-un cadou care te va ține fericit tot anul: un TV LG. De asemenea, venim cu un ghid care să te ajute să găsești un TV LG potrivit pentru tine Ai memorat statisticile fiecărui jucător, porți culorile echipei tale și niciodată nu ai pierdut vreun meci de-ale lor. Dacă seara meciului este ceva ce spune lucruri despre tine, îți recomandăm un TV LG OLED E7 de 55 inci.Cu OLED E7, vei obține o calitate uimitoare a imaginii 4K UHD (adică definiție ultra-înaltă). Acea picătură de transpirație care se curge pe fața portarului? Încruntarea antrenorului? Vei vedea toate aceste detalii.Acest lucru se datorează faptului că E7 are tehnologie OLED, care vă oferă o rată de actualizare de 1000 de ori mai rapidă decât pixelii LED. Când jucătorii lovesc și sar cu viteze supraumane, vei vedea mișcările lor fără întârziere. Pixelii OLED au, de asemenea, o gamă de culori uimitor de precisă și, combinată cu calitatea sunetului immersiv Dolby Atmos, este ca și cum ai transforma camera de zi în stadion.Dacă ești mai degrabă fanul unei seri de jocuri cu prietenii în jur, îți recomandăm TV LG Super UHD SJ95 de 55 inci.Pentru seri de joc de cea mai bună calitate, de înaltă intensitate, pe care toată lumea le va aprecia, acest TV LG este alegerea perfectă. Cu ajutorul tehnologiei LG Nano Cell, nu trebuie să te lupți pentru locul din centru. Mulțumită panourilor IPS Nano Cell, te poți bucura de o precizie perfectă a culorii și de o calitate uimitoare a imaginii , indiferent de unghiul la care vizionezi. De aceea, îți recomandăm să extinzi gașca și să îți aduni toți prietenii. Toată lumea îți va mulțumi pentru o seară grozavă.Întotdeauna urmești până și creditele de la final? Vacanța ta de vis este la Cannes? Ar trebui să încerci un TV LG OLED E7 de 55 inci.La fel ca la un meci de fotbal, vei vedea fiecare detaliu datorită tehnologiei OLED LG. S-ar putea chiar să descoperi că te uiți la filme clasice vechi și observi lucruri noi. Sau poate vei observa cât de verzi sunt cu adevărat ochii vedetei tale favorite.Dacă filmele pe platforme de streaming sunt ceea ce te atrage, mai degrabă, și aici îți venim în ajutor. Un TV LG Smart include webOS 3.5. Acesta îți va permite să accesezi conținut la cerere și să vizionezi conținut live de pe canalele selectate. Așadar, vei avea acces facil la Netflix sau HBO Go. Cu alte cuvinte: tot felul de filme, tot timpul.Și să nu uităm cât de importantă este telecomanda. Cine nu a avut o noapte de film distrusă de o telecomandă prea complicată? Un TV LG vine cu Magic Remote, un dispozitiv mic , intuitiv. Funcționează ca un indicator laser, permițându-ți să controlezi meniurile pe ecran, la fel cum un maestro conduce o orchestră - prin mișcări ale mâinii. Nu în ultimul rând, iubitorii de filme care se bucură de un film la orice oră a zilei vor aprecia varietatea de opțiuni TV LG.