Care sunt tendintele din industria papetariei

Daca credeai ca industria papetariei are sa dispara in urmatoarele decade, afla ca trendul acestui segment este unul ascendent. Desi cresterea inregistrata anual este de 10-15%, piata de distributie a produselor de birotica si papetarie business to business nu este neaparat racordata la schimbarile pe care le vedem in celelalte domenii, fiind fragmentata si majoritar autohtona. Acest lucru se traduce prin existenta sutelor de firme de mici dimensiuni care impart piata in tot atatea segmente, insa cifra lor de afaceri este una relativ mica. Astfel, intrarea pe piata a companiilor puternice in plan international este facila si de asteptat.Pentru a defini clar aceasta piata, oferta de produse de papetarie a firmelor de profil este numai jumatate din oferta totala, acestea punand la dispozitia clientilor si mobilier de birou, articole de birotica, aparatura si consumabile IT, instrumente de scris, sisteme de afisare si comunicare si tot felul de alte produse utile unui spatiu de lucru.Bineinteles, la aceasta crestere sustinuta si-au adus contributia si companiile mari ce au ales Romania pentru a-si deschide sedii si filiale, indiferent de domeniul de activitate in care activeaza. Cererea pentru produse de papetarie si birotica creste odata cu numarul angajatilor, iar piata si potentialul acesteia se maresc in consecinta.Un alt ajutor pe care l-a primit industria papetariei pentru a sustine cresterea a fost si scaderea taxelor in cazul produselor fabricate in China si alte tari asiatice si importate de la firme europene odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana.De altfel, in ultima vreme s-au schimbat si obiceiurile si pretentiile consumatorilor. Dinamica in acest sens este inspre produsele ce ofera calitate si serviciile prompte, eficiente si care ofera posibilitatea personalizarii ofertei.Produsele de papetarie sunt prezente in orice firma sau companie, indiferent de specificul respectivei afaceri, fiind absolut esentiale pentru buna desfasurare a activitatilor si pentru organizarea sau facilitatea task-urilor zilnice. Chiar daca tendinta este de a trece de la informatia scrisa pe hartie la cea comunicata pe suport electronic, putem spune ca anumite produse de papetarie sunt indispensabile. Posibilitatea de a gasi un carnetel, o carte de vizita, o agenda sau cateva notite autoadezive prin rucsacul, poseta, masina sau buzunarele sacoului tau este de 100%.Desi este inregistrata o scadere constanta a cererii de hartie de tipar la nivel mondial, datorita disparitiei constante a ziarelor, revistelor si publicatiilor sau trecerii acestora in online, industria papetariei recupereaza pe un alt segment: produsele de impachetare. Aceasta ramura a industriei a inregistrat cresteri masive odata cu aparitia comertului online, iar pachetele, cutiile, si etichetele produse in acest sens au o cerere din ce in ce mai mare.Bineinteles, perioadele si marjele de profit variaza de-a lungul anului. Astfel, distribuitorii din industria papetariei inregistreaza o crestere a profitului din iulie pana in septembrie, iar explicatia este una foarte simpla: inceperea scolii.Companiile au o cerere constanta a produselor, insa respectivele produse trebuie insotite de servicii foarte bine puse la punct, astfel incat sa satisfaca necesitatile de livrare si personalizare pe care le au diferitele birouri. Pentru a gasi raportul ideal intre calitatea serviciilor si a produselor de papetarie, birotica si mobilier de birou, intre pe Officeclass.ro! Vei gasi nu numai produse de calitate, ci si un furnizor de incredere care te va ajuta sa economisesti bani, timp si energie.