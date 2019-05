Care sunt cele mai importante specificatii ale unui vestiar metalic?

strat intermediar din fosfat de fier, cu vopsire prin electrodepunere anodica;

strat de vopsea cu o grosime garantata in orice punct al produsului;

vopsea acrilica ignifuga, cu rezistenta ridicata la coroziune;

uscare in cuptor, la 180 de grade Celsius.

polita pentru incaltaminte;

diferite tipuri de inchidere;

separator interior curat/ murdar;

raft si bara pentru umerase, in cazul vestiarelor pentru haine;

fante de aerisire in acoperis, pentru o mai buna circulatie a aerului;

kit picioare reglabile.

structura de rezistenta este realizata din otel, profilata, de prima calitate, cu o grosime de 0,6 mm;

este prevazut cu fante de aerisire in acoperis, pentru o mai buna circulatie a aerului;

este prevazut cu balamale interne antiefractie;

tratamentul suprafetelor este realizat prin vopsea acrilica ignifuga si vopsire prin electrodepunere anodica;

este prevazut cu raft in partea superioara, pentru depozitarea hainelor, dar si cu suport pentru umbrela;

sistem de inchidere cu doua chei.

Un vestiar metalic reprezinta o solutie simpla si eficienta pentru a optimiza spatiile de lucru dintr-o companie. Aceasta piesa de mobilier este extrem de spatioasa si foarte utila, fie pentru a depozita acte importante sau o anumita vestimentatie speciala, cum ar fi uniformele sau halatele.De cele mai multe ori, printre cei care folosesc vestiare metalice se numara: doctori si farmacisti, cadre militare, cadre din invatamant, angajatii din centre comerciale, restaurante sau anumite agentii, dar si personalul din domeniul constructiilor.Si, nu in ultimul rand, un vestiar metalic este foarte practic pentru sali de fitness sau sport, unde atat clientii, cat si angajatii folosesc acest spatiu pentru a schimba garderoba si a-si depozita bunurile pe perioada antrenamentului.Indiferent de domeniul de activitate, pe langa faptul ca asigura nevoile de siguranta si organizare, in acelasi timp un vestiar metalic permite accesul facil la obiectele si hainele depozitate.In randurile ce urmeaza, vei descoperi care sunt cele mai importante specificatii ale unui vestiar metalic, astfel incat sa faci cea mai buna alegere!Atunci cand achizitionezi un vestiar, trebuie sa iei in calcul calitatea materialuluui. Vestiarele pot fi fabricate din diverse materiale, cum ar fi metalul, lemnul sau plasticul. Pentru o durata de viata mai mare, alege un vestiar metalic fabricat din tabla de otel de minimum 0,6 mm grosime.Sistemul de inchidere reprezinta un alt aspect de luat in considerare inainte de achizitie. Cele mai multe vestiare metalice au incuietori cu chei pentru fiecare usa. Pentru a reduce la minimum posibilitatea ca o persoana din exterior sa distruga incuietoarea, alege un model de vestiar metalic cu sistem de inchidere incadrat in usa.In functie de locul unde va fi depozitat un vestiar metalic, este bine sa optezi pentru cele a caror suprafata este tratata special. De exemplu, la Viamond.ro beneficiezi de aceste avantaje:Pentru a profita de utilitatea unui vestiar metalic, tine cont si de dotarile suplimentare, care iti aduc mai multe avantaje. La Viamond.ro, poti beneficia de urmatoarele optiuni suplimentare:Avand in vedere ca un vestiar metalic poate fi folosit in multe situatii, dimensiunile si compartimentarea acestuia reprezinta un aspect foarte important. Daca vrei sa depozitezi diverse haine, atunci un model cu 1-2 compartimente reprezinta o alegere foarte buna. De exemplu, pe Viamond.ro poti gasi modelul de mai jos:Pentru a beneficia de cel mai bun raport calitate-pret, iti recomandam sa accesezi Viamond.ro, unde vei descoperi o gama impresionanta de vestiare metalice! Pentru orice comanda cu o valoare mai mare de 299 Lei, beneficiezi de livrare gratuita.