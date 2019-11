Caravana „Zilele Filmului Românesc by TIFF”, la Braşov

Descriere foto: Caravana „Zilele Filmului Românesc by TIFF” va avea loc în perioada 11-12 noiembrie 2019, la Hub Creativ Visssual



Două poveşti de dragoste şi două filme pline de suspans despre deţinuţi şi poliţişti aduce Caravana „Zilele Filmului Românesc by TIFF”. Caravana va avea loc în perioada 11-12 noiembrie 2019, la Hub Creativ Visssual, unde vor fi proiectate „Parking”, „Monştri”, „Heidi” şi „Arest”.



Atât în 11, cât şi în 12 noiembrie 2019, prima proiecţie începe de la ora 18.00, iar cea de-a doua, de la 20.30.



Mai mult, în seara de 11 noiembrie 2019, după proiecţie, spectatorii pot afla poveşti de la filmări şi detalii despre scenariu şi producţie de la actorul Iulian Postelnicu, „coleg de celulă” cu Alexandru Papadopol, despre „Arest”, un film regizat de Andrei Cohn. Acținea filmului este plasată în arestul Miliţiei, în anii 80.



Pe 12 noiembrie 2019, actorul Mihai Smarandache şi regizorul Tudor Giurgiu vor prezenta „Parking”, o adaptare după romanul „Apropierea”, de Marin Mălaicu-Hondrari, despre un poet român emigrant în Spania, care începe o poveste de dragoste plină de provocări cu o cântăreaţă spaniolă.



Biletele pot fi cumpărate de pe eventbook.ro şi de la Hub Creativ Visssual, înainte de proiecţie.



Caravana Zilele Filmului Românesc by TIFF este organizată de Transilvania Film.





Program Zilele Filmului Românesc by TIFF:





Luni, 11 noiembrie 2019



18.00 – „Arest”, regia Andrei Cohn | În prezența actorului Iulian Postelnicu



Cu: Alexandru Papadopol, Iulian Postelnicu



În august 1983, arhitectul Dinu Neagu este, împreună cu soția și cei doi copii, pe o plajă de nudiști din apropierea unei zone industriale. Dintr-o mașină coboară doi securiști, care îl iau la București pentru o declarație despre care nu-i oferă prea multe detalii. Filmul continuă în arestul miliției, unde Neagu este închis în aceeași cameră cu Vali, deținut de drept comun, folosit ca torționar de către securitate în schimbul unor favoruri. Lucrurile capătă o întorsătură din ce în ce mai absurdă de la o zi la alta.



20.30 – „Monștri”, regia Marius Olteanu



Cu: Judith State, Cristian Popa, Șerban Pavlu, Dorina Lazăr și Alex Potocean



Filmul prezintă o zi, posibil ultima, din viaţa unui cuplu. Dana şi Arthur se află în fața celei mai importante decizii. Ea caută confirmări. El caută companie. Împart același pat de ani buni, dar de ceva vreme nu par să mai meargă pe același drum. Care sunt șansele de supraviețuire ale unei relații alimentate de compromisuri și presiuni sociale? Lipsa de asumare și probleme de comunicare pot distruge căsnicii, dar iubirea nu naște monștri.



Premiul publicului din partea publicației Tagesspiegel, Forum, Berlin 2019; Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Sofia; Premiul Zilele Filmului Românesc pentru Debut la TIFF



Marți, 12 noiembrie 2019



18.00 – „Heidi”, regia Cătălin Mitulescu



Cu: Gheorghe Visu, Cătălina Mihai, Bogdan Dumitrache, Florin Zamfirescu, Maria Popistașu



Agentului principal Mihai Vișoiu, aflat în pragul pensionării, i se dă misiunea să caute în zona pe care o ştie de o viaţă două fete care trebuie să depună mărturie într-un proces ce implică trafic de persoane şi crima organizată. Una dintre ele este de negăsit, dar Heidi, o moldoveancă de la munte, îi cade în mână destul de repede. Greul însă abia acum începe, când nea Mișu trebuie să-şi depăşească toate limitele ca să o convingă să colaboreze cu poliţia.



20.30 – „Parking”, regia Tudor Giurgiu | În prezența actorului Mihai Smarandache și a regizorului Tudor Giurgiu





Adrian, un poet din Sângeorz-Băi, emigrează ilegal în Spania anului 2002. Odată ajuns în Cordoba, viața lui se transformă într-o aventură complicată, pendulând între imposibila poveste de dragoste cu o cântăreață spaniolă și dorul de casă. Călătoria lui în căutarea marii iubiri se va transforma într-o poveste surprinzătoare, sensibilă și plină de provocări.



