Caravana Metropolis- cinema în aer liber se întoarce astăzi în Piața Sfatului din Brașov

Caravana Metropolis- cinema în aer liber se întoarce astăzi în Piața Sfatului din Brașov cu cele mai bune filme din ultimul an, cu distincții importante la festivaluri de film internaționale prestigioase. Acestea vor putea fi urmărite până pe 26 septembrie, de la ora 20:00, în spațiul de proiecție amenajat în centrul Brașovului.







Intrarea la proiecții este liberă.





Utilizând echipamente performante, un proiector digital mobil de 18.300 de lumeni și un ecran gonflabil de 120 m², Caravana Metropolis- cinema în aer liber oferă o calitate a proiecției întâlnită în marile săli de cinema ale lumii. Evenimentul și-a propus încă de la început să apropie publicul larg de filmul european și de filmul de autor, în general.





Evenimentul aduce anul acesta pe marele ecran 6 filme noi în Selecția oficială – program care în fiecare an reunește cele mai apreciate filme lansate în ultimul an, laureate la BAFTA, Berlin, Veneția sau la Premiile Oscar.





Programul de la Brașov este:





21 septembrie







20:00 - ANOTHER ROUND/ ÎNCĂ UN RÂND



Sinopsis: Patru prieteni, cu toții profesori la liceu, decid să pună în practică teoria unui psiholog norvegian conform căreia oamenii s-ar fi născut cu un deficit de alcool în sânge și că un consum moderat ne deschide mințile, ne face mai creativi și mai relaxați. Fiecare dintre ei acceptă provocarea cu o rigoare aproape științifică, sperând că le va face viața mai bună. Deși, la început, rezultatele sunt încurajatoare, situația scapă rapid de sub control.



Trailer: https://youtu.be/bj8Jmz_srDg





22 septembrie







20:00 - UNDINE



Sinopsis: Undine lucrează în Berlin ca istoric și ghid. Are un mic apartament în Alexanderplatz, este licențiată în istorie și lucrează ca freelancer. Dar viața ei în orașul modern ascunde un secret ce are la bază un mit străvechi: dacă omul pe care îl iubește o trădează, trebuie să îl ucidă și să se întoarcă în apele din care se trage. Atunci când iubitul ei Johannes o părăsește pentru o altă femeie, Undine crede că nu are de ales, până când îl întâlnește pe Christoph, un scafandru industrial, de care se îndrăgostește în mod neașteptat.



Trailer: https://youtu.be/HD0ABeBzx3U





23 septembrie







20:00 - ADEVĂRUL / LA VERITE



Sinopsis:“The Truth” spune povestea unei dive ce are parte de toată iubirea și admirația bărbaților, dar care are o relație complicată cu propria fiică. Atunci când Fabienne (Catherine Deneuve) își publică memoriile, Lumir (Juliette Binoche) se întoarce de la New York la Paris împreună cu soţul (Ethan Hawke) şi copilul său. Întâlnirea dintre mamă şi fiică devine rapid o confruntare: adevăruri ascunse și resentimente nedeclarate ies la suprafață.

Trailer: https://youtu.be/LoNoOn6c0gA







24 septembrie







19:00, cei mai mici spectatori ai Caravanei Metropolis- cinema în aer liber vor putea asista la Spectacolul Teo Magic Show cu actorul Costin Teodorescu, alias Teo, un om de spectacol prin excelență și un magician cu experiența sutelor de show-uri în ultimii 10 ani



ora 20:00 - TRADUCĂTORII / LES TRADUCTEURS

Sinopsis: Izolați într-un buncăr de lux, fără posibilitatea de a avea contact cu exteriorul, nouă traducători se reunesc pentru a lucra la ultima parte a unei trilogii de mare succes internațional. Atunci când primele 10 pagini ale manuscrisului top secret sunt publicate pe internet și un hacker anunță că dezvăluie și restul dacă nu i se plătește o sumă colosală, o întrebare obsedantă bântuie grupul: de unde s-au scurs informațiile?

Trailer: https://youtu.be/MBRnMFe9A6E





25 septembrie







19:00 Atelierul de musicoterapie susținut de Metoda Totem include activități de musicoterapie, training și dezvoltare personală, educație nonformală și promovează concepte precum educația emoțională, leadership-ul, atitudinea nediscriminatorie, toleranța, lucrul în echipă, fairplay-ul, spiritul civic și comunitar, prin utilizarea instrumentelor de percuție de origine amerindiană, africană și asiatică împreună cu metafora ca element central în activitățile desfășurate.





20:00 - ALI(E)NARE / FALLING

Sinopsis: Debutul în regie al cunoscutului actor Viggo Mortensen aduce pe ecrane povestea a două generaţii ce nu pot exista una fără alta: tată și fiu, trecut și prezent, răni deschise și moduri diferite de a vedea viața. John (Viggo Mortensen) locuiește cu partenerul său Eric și fiica lor adoptivă în sudul Californiei. Atunci când bătrânul său tată Willis (Lance Henriksen) vine în Los Angeles, cele două lumi diferite ale acestora se întrepătrund. Între conflict și acceptare, cu situaţii amuzante sau crunte, viețile lor nu mai pot continua în același ritm.

Trailer: https://youtu.be/fk8IPWfaxVQ





26 septembrie







20:00 - CUIBUL / THE NEST

Sinopsis: Rory este un antreprenor ambițios care își aduce soția americană și copiii în țara lui de origine, Anglia, pentru a explora noi oportunități de afaceri. După ce își abandonează liniștitul cămin din suburbiile americane, familia este aruncată în nebunia anilor ’80 din Marea Britanie, iar noua lor viață prea scumpă într-un conac englezesc amenință să le destrame familia.

Trailer: https://youtu.be/svq5OzzT7s4





Evenimentul își propune să ofere spectatorilor o alternativă la vizionarea filmelor la televizor și urmărește să atragă publicul larg către filmele de autor.