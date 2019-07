Caravana Metropolis ajunge in Piata Sfatului din Brasov, intre 30 iulie si 4 august

Cinematograful calator Caravana Metropolis s-a intors pentru cel de-al VIII-lea sezon, pentru a aduce pe marele ecran, in fata publicului larg, unele dintre cele mai bune filme europene noi. Pana acum, Caravana a poposit la Sibiu (25 - 30 iunie), Bucuresti (2 - 7 iulie) Arad (9 - 14 iulie) si va ajunge la Brasov, in Piata Sfatului, intre 30 iulie si 4 august. In fiecare zi, de marti pana duminica, va rula cate un lungmetraj european, incepand cu ora 21:30. Intrarea la toate proiectiile este libera.



Programul complet al Caravanei si informatii despre filme, pe www.cinemainaerliber.ro



Caravana Metropolis este cel mai mare cinematograf itinerant din Romania, membru al retelei Europa Cinemas, cu un public de peste 400.000 de persoane la cele 7 editii de pana acum. Utilizand echipamente performante, un proiector digital mobil de 18.300 de lumeni si un ecran gonflabil de 120 m², Caravana ofera o calitate a proiectiei intalnita in marile sali de cinema ale lumii. Evenimentul si-a propus inca de la inceput sa apropie publicul larg de filmul european si de filmul de autor, in general.



In deschiderea evenimentului, pe 30 iulie, de la 20:30, va avea loc un spectacol de percutie oferit de BALASA PercuSsion Group.



Lungmetrajele care pot fi urmarite in selectia oficiala la Brasov sunt:



VISAGES VILLAGES/ CHIPURI, LOCURI, Regia: Agnes Varda, nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun documentar



Sinopsis: Agnès Varda, una dintre cele mai importante figuri ale Noului Val francez, si fotograful si muralistul JR sunt coregizorii documentarului - road movie "Chipuri, locuri / Faces Places". Cu toate ca apartin unor generatii diferite, Varda (89 de ani) si JR (35 de ani) sunt suflete pereche, impartasind pasiunea pentru imagini si maniera in care sunt create, prezentate si transmise mai departe.



COLD WAR/ RAZBOIUL RECE, Regia: Pawel Pawlikowski, Premiul pentru Cel mai bun regizor la Cannes, nominalizat la 3 premii Oscar si 4 premii BAFTA, 5 premii si o nominalizare la EFA



Sinopsis: In timpul Razboiului Rece, undeva intre Polonia stalinista, ruinata de cel de-Al Doilea Razboi Mondial, si Parisul boem al anilor ’50, un muzician innebunit dupa libertate si o tanara cantareata patimasa traiesc o iubire imposibila, intr-o perioada istorica imposibila.



TODOS LO SABEN/ TOATA LUMEA STIE, Regia: Asghar Farhadi , in competitie la Cannes 2018



Sinopsis: "Toata lumea stie" ii are in rolurile principale pe Penélope Cruz (Laura), Javier Bardem (Paco) si Ricardo Darín (Alejandro) si spune povestea Laurei, care calatoreste impreuna cu copiii sai din Buenos Aires catre satul natal din Spania, situat pe domeniul unei podgorii spaniole, pentru a fi alaturi de sora sa la nunta acesteia.





THE FAVOURITE/ FAVORITA, Regia: Yorgos Lanthimos, un premiu si 8 nominalizari la Oscar, 3 nominalizari la Globurile de Aur



Sinopsis: Inceputul secolului al XVIII-lea. Anglia este in razboi cu francezii. Cu toate acestea, cursele cu rate si degustarea de ananas sunt activitati care prospera. Fragila regina Anne (Olivia Colman) ocupa tronul, iar prietena ei, Lady Sarah (Rachel Weisz), guverneaza tara in locul ei, in timp ce are grija de sanatatea si de caracterul schimbator al Annei. Atunci cand Abigail (Emma Stone) soseste la palat in postura de servitoare, farmecul ei o cucereste pe Sarah, care o ia sub aripa ei.



LA CH’TITE FAMILLE/ FAMILIA MEA NEBUNA, Regia: Dany Boon



Sinopsis: Valentin D. si Constance Brandt, un cuplu celebru de arhitecti si designeri, se pregatesc pentru deschiderea unei expozitii personale in prestigiosul Palais de Tokyo din Paris. Valentin tine ascuns un mare secret, fara de care n-ar fi putut ajunge in lumea exclusivista a design-ului de lux; este vorba despre originile sale modeste, provinciale.



CAISA, Regia: Alexandru Mavrodineanu, premiat la Gopo si la Astra pentru Cel mai bun documentar romanesc, in 2018



Sinopsis: Intr-o sala de antrenament de la marginea Bucurestiului, un antrenor de box (Dumitru Dobre) aflat la sfarsitul carierei lucreaza pentru a transforma un grup de copii din medii defavorizate in urmatorii campioni de juniori.



Parteneri media: Europa FM, Music Channel, Agerpres, Catavencii, Catchy, eva.ro, acasa.ro, Movie News, Blog de Cinema, filme-carti.ro, Mix TV, Radio Brasov, Zile si Nopti, NewsBV, Monitorul Expres, Brasovul Tau, La Pas prin Brasov, ilovebrasov.ro, Daniel Urda.



Evenimentul este organizat de Asociatia Culturala Metropolis, finantat de Centrul National al Cinematografiei, co-finantat din bugetul Municipiului Brasov